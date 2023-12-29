 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Altınordu, devre arasında dikkatli davranacak - Son Dakika
Üye Girişi

Altınordu, devre arasında dikkatli davranacak

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta düşme hattının hemen üzerinde bulunan Altınordu, ara transfer döneminde takviyelerde dikkatli olacak. Sakatlıklar ve kadro dışı kalmalar sonucu eksiklik yaşayan takım, geleceği düşünerek transfer yapmayı planlıyor.

Altınordu, devre arasında dikkatli davranacak
29.12.2023 - 12:03,  Güncelleme: 12:04
Abone Ol

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasında düşme hattının hemen üzerinde giren Altınordu, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerde dikkatli davranacak. Altyapıdan yetişen Furkan Yöntem ve Altar Han'ın sakatlık kabusu yaşayıp sezonu kapattığı İzmir ekibinde Ali Özgün de kadro dışı kaldıktan sonra sözleşmesini feshetmişti. Kadrodan 3 fire verdikten sonra altyapıdan Ege'yi A takıma dahil eden kırmızı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyacak.

Teknik direktör Atilla Küçüktaka, "Pırlanta gibi iki evladımızın ağır sakatlıklar nedeniyle sezonu kapatması işimizi daha da zorlaştırdı. Onların eksikliğini daha fazla hissedeceğiz. Stratejimiz devre arasında bu kulübe layık dinamik çocukları takıma katmak. Günü kurtarmak için değil geleceği düşünerek hareket edeceğiz. Sezon sonu pek çok oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Uzun vadede kulübümüze yakışacak 2 ya da 3 transfer yapacağız" diye konuştu.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Türkiye Futbol Federasyonu, Altınordu, Ali Özgün, İzmir, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Altınordu, devre arasında dikkatli davranacak - Son Dakika


12:46
Adana'da Bir Baba Oğlunu Kemerle Dövdü Adana'da Bir Baba Oğlunu Kemerle Dövdü
12:45
Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:13
2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07
106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59
Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35
İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21
Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu

Son Dakika
12:45 Plastik poşetlerin satış fiyatı 2024'te de değişmedi
12:46 Adana'da Bir Baba Oğlunu Kemerle Dövdü
12:13 2 metre 31 cm'lik gencin trajik sonu! Basketbolu bıraktı
12:07 106 numaralı odada neler yaşandı? Balayından tabutta dönen genç çiftin son anları ortaya çıktı
11:59 Müge Dağıstanlı ve Gülşen Yüksel Dolandırıcılık İddialarıyla Gündeme Geldi
11:35 İmamoğlu, katıldığı canlı yayına 1 milyon 300 bin liralık saatle çıktı
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:21 Nefesler tutuldu! Galatasaray-Fenerbahçe Süper Kupa finalinde muhtemel 11'ler belli oldu
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 13:20:05. #1.13#
SON DAKİKA: Altınordu, devre arasında dikkatli davranacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement