Altınordu, devre arasında dikkatli davranacak

Mustafa KÖPRÜLÜ/ İZMİR,

TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta devre arasında düşme hattının hemen üzerinde giren Altınordu, ara transfer döneminde yapacağı takviyelerde dikkatli davranacak. Altyapıdan yetişen Furkan Yöntem ve Altar Han'ın sakatlık kabusu yaşayıp sezonu kapattığı İzmir ekibinde Ali Özgün de kadro dışı kaldıktan sonra sözleşmesini feshetmişti. Kadrodan 3 fire verdikten sonra altyapıdan Ege'yi A takıma dahil eden kırmızı-lacivertliler, transferde ince eleyip sık dokuyacak.

Teknik direktör Atilla Küçüktaka, "Pırlanta gibi iki evladımızın ağır sakatlıklar nedeniyle sezonu kapatması işimizi daha da zorlaştırdı. Onların eksikliğini daha fazla hissedeceğiz. Stratejimiz devre arasında bu kulübe layık dinamik çocukları takıma katmak. Günü kurtarmak için değil geleceği düşünerek hareket edeceğiz. Sezon sonu pek çok oyuncunun sözleşmesi sona erecek. Uzun vadede kulübümüze yakışacak 2 ya da 3 transfer yapacağız" diye konuştu.