Altınordu, Kastamonuspor'u ağırlıyor!

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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta geçen hafta deplasmanda Sincan Belediyesi Ankaraspor'la 0-0 berabere kalarak 3'üncü dış saha maçından da 1 puanla ayrılan Altınordu, yarın evinde lider GMG Kastamonuspor karşısına iç sahada 4'te 4 yapma hedefiyle çıkacak. Metin Oktay Yerleşkesi Serpil Hamdi Tüzün Sahası'nda saat 15.30'da başlayacak müsabakada Sincan Özcan düdük çalacak.

Maçın biletleri 250 TL'den satılacak. İzmir ekibinde U20 Milli Takımı'nda kalan Furkan Yöntem forma giyemeyecek. Ay-yıldızlı ekipten dönen Serhat, Sami, Burak ve İlkan ise görev yapabilecek. Teknik Direktör Olcay Şahan, "Evimizde çıktığımız 3 maçı kazandık. Bundan önceki maçlarda olduğu gibi taraftarlarımızı yanımızda görüp onların desteği ile bu maçı da kazanarak onlara galibiyet armağan etmek istiyoruz" dedi.