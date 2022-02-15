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Altınordu'nun 4 gencine milli davet - Son Dakika

Altınordu'nun 4 gencine milli davet

15.02.2022 16:39
Altınordu'nun 4 gencine milli davet

Altınordu'nun 4 genç futbolcusu, Türkiye U17 Milli Takımı'nın deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi.

Altınordu'nun 4 genç futbolcusu, Türkiye U17 Milli Takımı'nın deplasmanda İtalya ile oynayacağı özel maçların aday kadrosuna davet edildi.

Türkiye U17 Milli Takımı, 22-24 Şubat tarihlerinde deplasmanda İtalya ile özel maçlar oynayacak. Aday kadroya davet edilen futbolcular da Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) resmi internet sitesinden açıklandı. Kadroda Altınordu A Takımı'nda forma giyen kaleciler Mert Furkan Bayram ve Arif Şimşir ile Öz Kaynak Sistemi'nden (ÖKS) yetişen U19/18 takımlarında ter döken stoper Hasan Berat Kayalı ve orta saha oyuncusu Furkan Yöntem de yer aldı. Milli futbolcular, 19 Şubat Cumartesi günü saat 19.00'da Antalya'da kampa girecek.

Milli davetler üzerine bir açıklama yayımlayan Altınordu, oyuncularına başarılar diledi. - İZMİR

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Altınordu, Türkiye, İtalya, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Altınordu'nun 4 gencine milli davet - Son Dakika Spor


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