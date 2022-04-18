Altınordu, zorlu fikstürü aşmaya çalışacak - Son Dakika
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Altınordu, zorlu fikstürü aşmaya çalışacak

18.04.2022 10:49
Altınordu, zorlu fikstürü aşmaya çalışacak

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, ligde kalan 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak.

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalma mücadelesi veren Altınordu, ligde kalan 5 maçın 4'ünü deplasmanda oynayacak. Kırmızı-lacivertliler, zorlu fikstürden başarıyla çıkmak istiyor.

Spor Toto 1. Lig'de kümede kalmak için uğraş veren Altınordu, ligde oynadığı son 6 maçta 5 galibiyet ve 1 beraberlik alarak iddiasını kuvvetlendirdi. Geçtiğimiz hafta konuk ettiği Manisa FK'yi 1-0 mağlup eden kırmızı-lacivertliler, puanını 38'e çıkararak küme düşme hattıyla olan puan farkını 2'ye yükseltti. Oynadığı olumlu futbolla kümede kalma adına taraftarına umut veren İzmir temsilcisi, ligin kalan 5 haftasında zorlu maçlara çıkacak. Son 5 karşılaşmanın 4'ünü deplasmanda oynayacak Altınordu, kümede kalma yarışındaki rakipleri Kocaelispor ve Boluspor'a konuk olacak.

Altınordu'nun kalan maçları şu şekilde:

33. hafta: Ankaragücü - Altınordu

34. hafta: Samsunspor - Altınordu

35. hafta: Altınordu bu haftayı bay geçecek

36. hafta: Kocaelispor - Altınordu

37. hafta: Altınordu - Balıkesirspor

38. hafta: Boluspor - Altınordu - İZMİR

Altınordu, zorlu fikstürü aşmaya çalışacak
Altınordu, zorlu fikstürü aşmaya çalışacak

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Spor Toto, Altınordu, Manisa, İzmir, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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