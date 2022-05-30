Altınova'ya, tekvandonun Kırkpınar'ından madalya - Son Dakika
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Altınova'ya, tekvandonun Kırkpınar'ından madalya

30.05.2022 09:20
Altınova'ya, tekvandonun Kırkpınar'ından madalya

Yalova Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan, Muğla'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 3. olarak, bronz madalya kazandı.

Yalova Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan, Muğla'da düzenlenen Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasında 3. olarak, bronz madalya kazandı.

Muğla'da devam eden ve 31 Mayıs 2022 tarihinde son bulacak olan Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasında Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan, Türkiye üçüncüsü oldu.

900 kulüpten 3 bin sporcunun katıldığı Gençler Türkiye Tekvando Şampiyonasında +68 kiloda Altınova Belediyespor Kulübü Tekvandocusu Nisa Erdoğan, Türkiye üçüncüsü oldu. Yarışmada Altınova Belediyesporlu Tekvandocuları müsabakaları son güne kadar devam edecek.

Tekvandonun özellikle son yıllarda sıkça yaygınlaştığını ve Nisa Erdoğan'ın Muğla'ya damga vurduğunu belirten Altınova Belediyespor Kulübü Tekvando Antrenörü İsa Gündağ, "Muğla'da devam eden Türkiye Tekvando Şampiyonasında Türkiye 3. olan sporcumuz Nisa Erdoğan'ı tebrik ediyorum. Nisa'nın bu başarısını geçtiğimiz aylarda amansız bir şekilde hayatını kaybeden dedesine armağan ediyoruz. Bizlere her türlü desteği veren Altınova Belediye Başkanımız Dr. Metin Oral'a teşekkür ederiz" diye konuştu. - YALOVA

Altınova'ya, tekvandonun Kırkpınar'ından madalya
Altınova'ya, tekvandonun Kırkpınar'ından madalya
Altınova'ya, tekvandonun Kırkpınar'ından madalya
Altınova'ya, tekvandonun Kırkpınar'ından madalya
Altınova'ya, tekvandonun Kırkpınar'ından madalya

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Altınova'ya, tekvandonun Kırkpınar'ından madalya - Son Dakika


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