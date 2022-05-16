Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde - Son Dakika
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Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde

16.05.2022 15:53
Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde

Kütahya 1. Amatör küme Play-Off Liginin 5.haftasında deplasmanda Dağardı Gençlik maçını 4-3 kazanan Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı Süper Amatör (SAL) ligine "merhaba" dedi.

Kütahya 1. Amatör küme Play-Off Liginin 5.haftasında deplasmanda Dağardı Gençlik maçını 4-3 kazanan Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı Süper Amatör (SAL) ligine "merhaba" dedi.

Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımının Play-Off maçlarının bitimine bir hafta kala Süper Amatör Ligine çıkmayı garantilediğini söyleyen Başkan Arif Teke," Takımımızı tebrik ediyor, lig süresince bizleri yalnız bırakmayan vefakar Altıntaş seyircimize çok teşekkür ediyorum. SAL liginin ilçemiz için hayırlı olmasını temenni ediyoruz. Her zaman gençlerimizin yanındayız" dedi. - KÜTAHYA

Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde
Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde
Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde
Altıntaş Belediye Gençlik Spor Takımı SAL Liginde

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Play Off, Altıntaş, Kütahya, gençlik, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

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