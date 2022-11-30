Fenerbahçe'nin yeni transferi fiziğiyle ağızları açık bıraktı! Yaşını duyanlar inanamıyor

Fenerbahçe altyapı takımlarına yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak kadrosuna kattığı 13 yaşındaki futbolcu fiziğiyle adeta büyüledi.
Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı 2009 yılında Kırgızistan'da dünyaya gelen Nurkhan Samatbekov, sağ ayağını kullanıyor. Genç futbolcu kanat pozisyonunda görev alırken, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.
U15 takımına 6 ay önce transfer edildiği ortaya çıkan Nurkhan Samatbekov, 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. 2009 doğumlu futbolcunun lisansının çıkarıldıktan sonra A Takımla antrenmanlara çıkması bekleniyor.
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