Fenerbahçe'nin yeni transferi fiziğiyle ağızları açık bıraktı! Yaşını duyanlar inanamıyor - Son Dakika
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Fenerbahçe'nin yeni transferi fiziğiyle ağızları açık bıraktı! Yaşını duyanlar inanamıyor

30.11.2022 16:08

Altyapı hamlelerini sürdüren Fenerbahçe, son olarak Kırgızistanlı futbolcu Nurkhan Samatbekov'u kadrosuna kattı. Sarı-lacivertlilerin yeni transferi henüz 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle büyük dikkat çekti. Sosyal medyada büyük ilgi gören futbolcu için "Bu yaşta bu fizik imkansız." yorumları yapıldı.

Fenerbahçe altyapı takımlarına yatırım yapmaya devam ediyor. Sarı-lacivertlilerin son olarak kadrosuna kattığı 13 yaşındaki futbolcu fiziğiyle adeta büyüledi.

KANAT POZİSYONUNDA OYNUYOR

Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı 2009 yılında Kırgızistan'da dünyaya gelen Nurkhan Samatbekov, sağ ayağını kullanıyor. Genç futbolcu kanat pozisyonunda görev alırken, güçlü fiziğiyle dikkat çekiyor.

Fenerbahçe'nin yeni transferi fiziğiyle büyüledi! Yaşını duyanlar kulaklarına inanamıyor

FİZİĞİYLE BÜYÜLEDİ

U15 takımına 6 ay önce transfer edildiği ortaya çıkan Nurkhan Samatbekov, 13 yaşında olmasına rağmen fiziğiyle görenleri kendisine hayran bıraktı. 2009 doğumlu futbolcunun lisansının çıkarıldıktan sonra A Takımla antrenmanlara çıkması bekleniyor.

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