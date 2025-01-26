Nesine 3. Lig 2. Grup'ta Yurtet Amasyaspor, ligin 17. haftasında sahasında konuk ettiği Mazıdağı Fosfatspor'u 1-0'lık skorla mağlup etti.
Stat: 12 Haziran Stadyumu
Hakemler: Şevket Teker xx, Burak Yanardağ xx, Furkan Yıldız xx
Yurtet Amasyaspor: Umut Keseci x, Yunus Emre Çakır x, Oğuzhan Doğan x (Alihan Kalkan dk.90), Hasan Türkyılmaz x (Ahmet Kağan Gürbüz dk.60 x), Erçin Ilgaz x, Berkay Arslan x (Muhammed Enes Doğan dk.78 x), Fatih Kıran x (Batuhan Er dk.78 xx), Yunus Emre Aydemir x (Deniz Erdoğan dk.60 x), Aslan Gök x, Buğra Çağlıyan x, Hakan Olkan x
Mazıdağı Fosfatspor: Ali Rıza Kırmızıtaş x, Mahsum Kara x, Ömer Yılmaz x (Metin Güler dk.74 x), Halil İbrahim Kaya x (Salih Akçay dk.79 x), Mustafa Ethem Erboğa x, Sefa Tunç x, Taner Yıldız x (Melik Ahmet İpek dk.79 x), İsmail Dinçer x, Burak Temir x (Kubilay Köylü dk.65 x), Deniz Keskin x, Onur Şirin x
Gol: Batuhan Er dk.82 (Yurtet Amasyaspor)
Sarı kartlar: Buğra Çağlıyan, Hakan Olkan, Ahmet Kağan Gürbüz (Amasyaspor), İsmail Dinçer, Sefa Tunç, Ömer Yılmaz, Mustafa Ethem Erboğa, Melik Ahmet İpek (Mazıdağı Fosfatspor) - AMASYA
Son Dakika › Spor › Amasyaspor, Mazıdağı Fosfatspor'u Geçti - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?