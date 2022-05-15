Amatör kulüplere ilk yardım eğitimi - Son Dakika
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Amatör kulüplere ilk yardım eğitimi

15.05.2022 14:07
Amatör kulüplere ilk yardım eğitimi

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından amatör futbol kulüplerine ilk yardım eğitimi verildi.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından amatör futbol kulüplerine ilk yardım eğitimi verildi.

Kayseri ASKF öncülüğünde 1. Amatör Küme takımlarına ilk yardım eğitimi verildi. Sümer Amatör evindeki toplantı salonunda gerçekleştirilen ilk yardım eğitimini İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı Tuğba Tuna verdi. A,B ve C grubunda bulunan takımların temsilcilerinin katıldığı eğitim yaklaşık 1 saat sürdü. - KAYSERİ

Amatör kulüplere ilk yardım eğitimi
Amatör kulüplere ilk yardım eğitimi

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İlk Yardım, Kayseri, Futbol, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör kulüplere ilk yardım eğitimi - Son Dakika


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