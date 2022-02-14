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Amatör spor kulüplerine 200 bin TL nakdi yardım yapıldı - Son Dakika

Amatör spor kulüplerine 200 bin TL nakdi yardım yapıldı

14.02.2022 11:36
Amatör spor kulüplerine 200 bin TL nakdi yardım yapıldı

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri 2. İstişare Toplantısı, Söğütspor ev sahipliğinde Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi.

Bilecik Amatör Spor Kulüpleri 2. İstişare Toplantısı, Söğüt spor ev sahipliğinde Vali Dr. Kemal Kızılkaya'nın katılımıyla gerçekleştirildi. Düzenlenen programda Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından gönderilen 200 bin TL nakdi yardım amatör spor külüplerine teslim edildi.

Bilecik'te Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu tarafından 2021-2022 sezonu 2'inci istişare toplantısı gerçekleştirildi. Söğütspor ev sahipliğinde bir düğün salonundan gerçekleştirilen toplantıya Bilecik Valisi Dr. Kemal Kızılkaya, Milletvekili Selim Yağcı, AK Parti İl Başkanı Serkan Yıldırım, Söğüt Belediye Başkanı İsmet Sever, Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bayırköy Belediye Başkanı Mustafa Yaman, Gençlik ve Spor İl Müdürü Yasin Özdemir, Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASFK) Başkanı Nusret Tosun, Futbol İl Temsilcisi Engin Toku ve spor kulüplerinin temsilcileri yer aldı.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca Amatör Spor Kulüplerine dağıtılmak üzere gönderilen 200 bin TL nakdi yardım ile Bilecik İl Özel İdaresince spor kulüplerine dağıtılmak üzere alınan spor malzemeleri düzenlenen programda kulüp başkanlarına teslim edildi.

ASKF Başkanı Nusret Tosun, katılımcılara spora ve sporcuya verdikleri destekten ötürü teşekkür etti. - BİLECİK

Amatör spor kulüplerine 200 bin TL nakdi yardım yapıldı
Amatör spor kulüplerine 200 bin TL nakdi yardım yapıldı

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Türk Lirası, Bilecik, gençlik, Düğün, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amatör spor kulüplerine 200 bin TL nakdi yardım yapıldı - Son Dakika Spor


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SON DAKİKA: Amatör spor kulüplerine 200 bin TL nakdi yardım yapıldı - Son Dakika
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