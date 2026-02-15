Amedspor liderlik fırsatını tepti

Trendyol 1. Lig'in 25. hafta maçında Amedspor ile Sakaryaspor karşı karşıya geldi. Diyarbakır Stadyumu'nda oynanan mücadele 1-1 eşitlikle sonuçlandı.
Amedspor, 45. dakikada Florent Hasani ile öne geçerken, Sakaryaspor, 74. dakikada Poyraz Efe Yıldırım ile skora denge getirdi ve mücadele bu skorla sona erdi. Sakaryaspor'da Lukasz Zwolinski, 90+2. dakikada kırmızı kartla oyun dışı kaldı.
Bu sonuçla birlikte 50 puana yükselen Amedspor, lider olma şansını elinden kaçırdı. Ligdeki galibiyet hasreti 8 maça çıkan Sakaryaspor, puanını 24 yaptı. Ligin bir sonraki maç haftasında Amedspor, Sarıyerspor deplasmanına gidecek. Sakaryaspor, sahasında Pendikspor'u konuk edecek.
