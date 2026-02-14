Amedspor Süper Lig İçin Umut Veriyor - Son Dakika
Spor

Amedspor Süper Lig İçin Umut Veriyor

Amedspor Süper Lig İçin Umut Veriyor
14.02.2026 12:01
Amedspor'un başkanı Eren, ekiplerinin Süper Lig'e yükselme potansiyelini ve taraftar desteğini vurguladı.

Trendyol 1. Lig'de lider konumda bulunan Amed Sportif Faaliyetler Kulübü'nün başkanı Nahit Eren, takımın performansının Süper Lig'e yükselmek adına umut verici olduğunu söyledi.

Eren, AA muhabirine, ligde lider konumda olduklarını, bunun mutluluğunu yaşadıklarını belirtti.

Takımın performansından ve taraftar desteğinden memnun olduklarını ifade eden Eren, sezona iyi başlayamadıklarını ancak zamanla yükselişe geçtiklerini dile getirdi.

Sezon başında takımın yeni kurulmuş olması nedeniyle uyum sorunu yaşadıklarını anlatan Eren, "Kadromuz kariyerli ve güçlü oyunculardan oluşuyor. Zamanla kolektif oyun anlayışını sahaya yansıttık. Yeni hocamızla birlikte yükselen bir ivme yakaladık. Takımın bugüne kadar ortaya koyduğu performans bizi Süper Lig açısından umutlandırıyor. Futbolcularımıza, teknik heyetimize ve kulüp çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. Bulundukları yeri fazlasıyla hak ediyorlar." diye konuştu.

"Bu kent, bu takım ve bu taraftar Süper Lig'i hak ediyor"

Kent takımlarının Süper Lig'e ayrı bir renk katacağını dile getiren Eren, Süper Lig heyecanının Türkiye'nin dört bir yanına yayılması gerektiğini vurguladı.

Kent takımlarının Süper Lig'de olmasının önemlini dile getiren Eren, şöyle devam etti:

"Amed spor'un geniş ve güçlü bir taraftar kitlesi var. Sadece Diyarbakır ile sınırlı değil, Türkiye'nin batısından ve yurt dışından da ciddi bir destek var. En soğuk günlerde bile tribünlerimiz doluyor. Bu kent, bu takım ve bu taraftar Süper Lig'i fazlasıyla hak ediyor. Süper Lig'e farklı bir renk ve heyecan katacağımıza inanıyorum. Artık çocuklar Amedspor'u tutarak büyüyor. Eskiden çocuklar üç büyük takımı tutardı. Bugün bu kentte spora başlayan çocukların ilk takımı Amedspor oluyor. Bu bizi çok mutlu ediyor."

Taraftarların mutluluğu için çaba gösterdiklerini anlatan Eren, "Haftalık maç programındaki sonuçlar, kentteki ve bölgedeki insanların moral ve motivasyonunu etkiliyor. İnsanlar maçtan sonraki haftaya, Amedspor'un aldığı sonuçlara göre daha mutlu ya da daha hüzünlü başlıyor. Amedspor farklı bir ruh yarattı. Bunu net bir şekilde görebiliyorum. Farklı bir heyecan oluşturduğunu da fark edebiliyorum." ifadelerini kullandı.

Hakem kararlarına da değinen Eren, şu değerlendirmeyi yaptı:

"Sahada adil kararlar verilmesini istiyoruz. İnsani hatalar her zaman olabilir ancak bugünkü sistemde bu hataları en aza indirme imkanı da bulunuyor. Hiç kimsenin kasıtlı ve art niyetli davrandığına inanmak istemiyoruz. Her takımın emeğinin, maç sonuçlarına hak ettiği şekilde yansımasını savunuyoruz. Bunu sadece kendimiz için değil, bütün kulüpler için istiyoruz. Bu anlayışı benimsiyor ve savunuyoruz. Kasıt olmadığı sürece zaman zaman hatalar olabilir ancak önemli olan hak edenin kazandığı bir sürecin yaşanmasıdır. Bu konuda ilgililerden hassasiyet bekliyoruz ve talepte bulunuyoruz. Bütün ikili görüşmelerimizde de bunu ifade ediyoruz."

"Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz"

Eren, Diyarbakır'da 15 Şubat Pazar günü Sakaryaspor ile oynayacakları karşılaşmaya ilişkin ise şunları söyledi:

"Trendyol 1. Lig'de Süper Lig'i hedefleyen bir takımız ve lider konumdayız. Her maça 3 puan parolasıyla çıkıyoruz, bu maça da aynı anlayışla çıkacağız. Rakibimiz puan anlamında zorlu bir süreçten geçiyor ve düşme potasında yer alıyor. Bu nedenle onların da bu durumdan çıkmak adına farklı bir motivasyonu var. Takımımıza ve taraftarımıza güveniyoruz. Yaklaşık 30 bin taraftarımızla bu hafta Sakaryaspor maçına çıkacağız. Biletlerimiz tükendi. Taraftarlarımıza buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Hep söylediğimiz gibi spor birleştiricidir ve kardeşliği temel alır. Sonuç ne olursa olsun, sahaya yabancı madde atılmasını istemiyoruz. Gerekli tepkilerimizi kulüp olarak bürokratik ve yasal yollarla veririz. Kötü tezahürat, bugüne kadar da olmadı, bundan sonra da olmayacağına inanıyoruz. Rakip kim olursa olsun, bu kente yakışır bir misafirperverlikle ve takımımızı güçlü şekilde destekleyerek tribünde yer alalım."

Kaynak: AA

