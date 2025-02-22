Amigo Orhan\'a Veda

Spor

Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Amigo Orhan'ın vefatıyla ilgili bir taziye mesajı yayımlayarak, "Mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve Eskişehirsporlulara sabır ve başsağlığı dilerim" dedi.

Eskişehirspor, tribünlerin efsanesi haline gelen ve Türk futbolunun ilk amigosu olan 'Amigo Orhan' lakaplı Orhan Erpek'in vefat ettiği duyurmuştu. Eskişehir Valisi Hüseyin Aksoy, Amigo Orhan'ın vefatıyla ilgili taziye mesajı yayımladı. Vali Aksoy, mesajında, "Türkiye de ilk transfer teklifi alan, Eskişehirspor taraftarının ve tribünlerin orkestra şefi Amigo Orhan'i kaybettik. Orhan Erpek'e Allah rahmet eylesin. Mekanı cennet olsun. Yakınlarına ve Eskişehirsporlulara sabır ve başsağlığı dilerim" ifadelerini kullandı. - ESKİŞEHİR