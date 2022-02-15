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Amiraller, sayı vermeden galip - Son Dakika

Amiraller, sayı vermeden galip

15.02.2022 09:26
Amiraller, sayı vermeden galip

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Yaşar Üniversitesi Amerikan Futbol takımı "Amiraller" Ünilig, 1. Lig C Grubu'nda Ege derbisinde hiç sayı vermeden galip geldi.

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Yaşar Üniversitesi Amerikan Futbol takımı "Amiraller" Ünilig, 1. Lig C Grubu'nda Ege derbisinde hiç sayı vermeden galip geldi. Amiraller, Ege Üniversitesi takımını 21-0 ile geçerek sezona net bir galibiyetle başladı.

Türkiye Üniversite Sporları Federasyonu Ünilig Korumalı Futbol 1. Lig C Grubu'nda mücadele eden ve sezona şampiyonluk hedefiyle başlayan Yaşar Üniversitesi takımı, 2021/2022 sezonunda ilk resmi maçında Ege Üniversitesi takımıyla karşılaştı. Geçen hafta sonu Kemal Paşa Armutlu ilçe sahasındaki maçta, Amiraller ilk devreyi 14-0 önde kapatırken mücadeleden de 21-0 galip ayrıldı. Antrenörler Bora İnan ve Eren Nazlı, sezona birçok yeni oyuncuyla başladıklarını, ancak sezon sonunda şampiyon olarak Süper Lig'e yükselmek istediklerini söyledi.

Yaşar Üniversitesi takımı, Ünilig Korumalı Futbol 1. Ligi C Grubu'nda Ege Üniversitesi, Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi ve Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi takımları ile eşleşti. 6 grupta 26 üniversitenin katılımıyla yapılacak müsabakalar sonucunda, başarılı olan takımlar Süper Lig'e yükselecek. Amiraller, bir sonraki karşılaşmada Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi ekibi ile karşılaşacak. - İZMİR

Amiraller, sayı vermeden galip

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Yaşar Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Futbol, Ege, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Amiraller, sayı vermeden galip - Son Dakika Spor


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