Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır - Son Dakika
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Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır

29.09.2022 15:24

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, turnuvada yer alan tüm milli takımlara saygı duyduklarını ancak şampiyon olmayı istediklerini söyledi.

Ampute Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Osman Çakmak, turnuvada yer alan tüm milli takımlara saygı duyduklarını ancak şampiyon olmayı istediklerini söyledi.

Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'nın hazırlıklarını TFF'nin Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde yaptığı antrenmanla tamamladı.

Yarın turnuvanın açılış maçında Fransa ile Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Stadı'nda karşılaşacak milli takımın teknik direktörü Osman Çakmak, AA muhabirine yaptığı açıklamalarda hedeflerini anlattı. 2018 yılındaki Dünya Kupası finalinde kaçırdığı penaltı sonrasında yeni bir hikayeye başladıklarını söyleyen Çakmak, "O günden beri çok çalışıyoruz, çok istiyoruz. Planlı çalışıyoruz, programlı çalışıyoruz." dedi.

Mental ve fiziksel anlamda istedikleri seviyeye geldiklerini söyleyen Çakmak, şunları söyledi:

"Dayanıklılık anlamında futbol ve antrenmanlarda verebileceğimizin hepsini verdik. Bundan sonra Allah nasip ederse, maç maç düşüneceğiz. Fransa ile başlayıp finale ulaşıp, başarmak istiyoruz. Azmimizle, istediğimizle, asaletimizle, cesaretimizi sahaya koyup, şampiyon olmak istiyoruz. Herkesin bir duruşu vardır. Ancak sahaya üzerindeki ay yıldızlı forma ile karakterini yansıtmak bambaşka bir şeydir. Ben Allah nasip ederse çocuklarımızın eğer bir sakatlık olmazsa bu karakterlerini yansıtacaklarına eminim. Yaklaşık 62 arkadaşımız arasından seçim yaptık. Artık şampiyonaya hazırız."

Turnuvanın Türkiye'de düzenleneceğine dikkati çeken Çakmak, "Bizi destekleyen Türk milletine bir gazi olarak, bir Osman Kaptan olarak bir Osman Hoca olarak şunu söylemek istiyorum, 'Sen yoksan bir kişi eksiktir'. Sahada 7 tane kahraman mücadele ediyor. 8'inci kişi neden sen olmayasın. Biz ev sahibi ülkeyiz. Misafirperver bir ülkeyiz. Türkiye'ye gelen bir kupa var. Onları çok iyi ağırlayıp, kupa onlara ağırlık yapmasın diye buradan elleri boş bir şekilde yolcu edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Ömer Güleryüz: "Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik, artık çalıştıklarımızı sahada gösterme zamanı."

Ampute Milli Futbol Takımı'nın başarılı forveti Ömer Güleryüz ise "Çok iyi bir kamp dönemi geçirdik. 7'nci kampın son antrenmanı gerçekleştirdik. Takımda da görmüş olduğunuz gibi hava yerinde. Bir aile ortamı oluşturduk. Hocamızın öğrettiklerini sahada uygulama zamanı şimdi. Çalıştıklarımızı sahada gösterme zamanı." diye konuştu.

Dünyanın en iyisi olmak için çalıştıklarını ve artık son sözü sahada söylemek istediklerini belirten Ömer hedefleriyle alakalı da şunları kaydetti:

"Hedef her zaman bizim için zirvedir. 2 Avrupa şampiyonluğumuz 1 dünya ikinciliğimiz var ama artık zirveye yerleşmek istiyoruz. En üste çıkmak istiyoruz. Bunu da bu sene kendi ülkemizde gerçekleştireceğimize inanıyoruz."

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Kaynak: AA

Osman Çakmak, Futbol, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası'na hazır - Son Dakika

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