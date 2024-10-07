Ampute Milli Takımı Balkan Kupası Hedefinde - Son Dakika
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Spor

Ampute Milli Takımı Balkan Kupası Hedefinde

Ampute Milli Takımı Balkan Kupası Hedefinde

Ampute Milli Takımı, Kırşehir'de gösteri maçı yaparak Balkan Kupası'nı kazanma hedefini vurguladı.

07.10.2024 15:08
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Arnavutluk'ta düzenlenecek olan Balkan Şampiyonası öncesinde Kırşehir'de kamp yapan Ampute Milli Takımı, Amatör Spor Açılışı Haftası'nda gösteri maçı yaptı. Açılışta konuşan Milli Takım Kaptanı Halil İbrahim Esen, "Müzemizde eksik olan Balkan Kupası'nı almak istiyoruz" dedi.

Ahi Evran Üniversitesi'nde düzenlenen Amatör Spor Açılış Haftası programı Ampute Milli Takımı'nın protokol ve gençleri selamlamasıyla başladı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması sonrasında yapılan açılışta konuşan Milli Takım Kaptanı Halil İbrahim Esen, "Avrupa şampiyonluğu ve dünya kupamız var. Müzemizde eksik olan Balkan Kupasını da alıp müzemize yerleştirmek istiyoruz. Sıkı bir çalışma içerisindeyiz. Kupayı ülkemize getirmek istiyoruz" diye konuştu.

Gençlik Spor İl Müdürlüğü'nde halk oyunları gösterisi sonrasında Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil ve Kırşehir Valisi Murat Sefa Demiryürek'e Ampute Milli Takımı oyuncuları tarafından forma takdimi yapıldı.

Amatör Spor Açılış Haftası programı ise Ampute Mili Takımı'nın gösteri maçının ardından gerçekleşti. Öte yandan açılışı gerçekleştirilen ve Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi'nde yer alan ve termal imkanların da kullanıldığı sporcu sağlığı merkezi İç Anadolu Bölgesi'nde cazibe merkezi olarak spordan kaynaklı sakatlıklarda tedavi merkezi olacak. Ahi Evran Üniversitesi projelerinden olan ve yapılan açılışta konuşan Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Mustafa Kasım Karahocagil, "Beş yıl önce Tarım ve jeotermal alanda pilot üniversite seçildik. Tarım ve sağlık alanında 3 proje hayata geçti. Sporcu sağlığı termal ve jeotermal merkezini önemsiyoruz. Sporculara burada sağlık ve spor danışmanlığı hizmeti sunulacak" diye konuştu. - KIRŞEHİR

Kaynak: İHA

Halil İbrahim Esen, Milli Takım, Etkinlik, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Ampute Milli Takımı Balkan Kupası Hedefinde - Son Dakika

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