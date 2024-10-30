TÜRKİYE Kupası 3'üncü Turu'nda karşı karşıya gelen Aliağa Futbol - Anadolu Üniversitesi karşılaşması gol düellosu şeklinde geçti. Rakibini deplasmanda uzatma dakikalarında attığı gollerle 3-2 yenen Anadolu Üniversitesi tur atladı. Karşılaşmanın 34'üncü dakikasında Tayyip Mevlüt, Anadolu Üniversitesi takımını 1-0 öne geçirdi. Aliağa FK 48'inci dakikada Malik'in golüyle tabelayı eşitledi: 1-1. Maçın normal süresi 1-1 berabere biterken, uzatma dakikalarına geçildi. Konuk takım 108'inci dakikada Berkay'ın ayağından ikinci golü buldu: 1-2. Aliağa FK, 114'üncü dakikada Mehmet Fuat'la tekrar beraberliği yakaladı: 2-2. Ancak 117'nci dakikada sahneye çıkan Gani, Anadolu Üniversitesi'ne turu getirdi: 2-3.
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