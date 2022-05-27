Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu - Son Dakika
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Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu

27.05.2022 10:04
Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Anadolu World Cup 2022' futbol turnuvasının kazananı Mali ekibi oldu.

Anadolu Üniversitesi'nde düzenlenen 'Anadolu World Cup 2022' futbol turnuvasının kazananı Mali ekibi oldu.

Uluslararası öğrencilerin organize ettiği "Anadolu World Cup 2022" turnuvası Çarşı A Spor Tesisleri'nde düzenlendi. Turnuva finalinde, Gabon ve Mali vatandaşlarından oluşan takımlar karşı karşıya geldi. Normal maç süresi boyunca toplam iki gol atılan müsabaka, 1-1 skoru ile sonuçlanarak hakemin düdüğü sonrasında penaltı atışlarına geçildi. Anadolu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fuat Erdal'ın da seyrettiği maçın kazanan tarafı Mali ekibi oldu.

"Anadolu World Cup'ı kazanmaktan dolayı inanılmaz keyifliyim"

Finansman Bilim Dalı üzerine doktora çalışması yapan 26 yaşındaki Malili Patrice Racine Dıallo, "Anadolu World Cup'ı kazanmaktan dolayı inanılmaz keyifliyim. Finale kadar çıktık ve bu raddeden sonra kaybetmek gerçekten bizim motivasyonumuzu çok düşürürdü fakat kupanın sahibi biz olduk. Karşı takımı kutluyorum, onlar da sonuna kadar mücadelelerini sürdürdüler" şeklinde konuştu.

"Gabon için maç boyunca ter döktük"

"Gabon için maç boyunca ter döktük fakat penaltılarda kaybettik" diyen Gine-Bissaulu öğrenci Che Amadu Tıdjane Mane, maç ile ilgili şunları ifade etti:

"Finale kadar takımlar arasında favori olarak gösteriliyorduk ama son anda kupa elimizden kaçtı. Bugün şans onlardan yanaydı. Bize destek veren herkese teşekkür ediyorum." - ESKİŞEHİR

Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu
Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu
Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu
Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu
Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu
Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu
Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu

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Kaynak: İHA

Anadolu Üniversitesi, Futbol, Gabon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anadolu World Cup 2022 şampiyonu Mali oldu - Son Dakika


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