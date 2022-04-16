Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı - Son Dakika
Üye Girişi

Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı

16.04.2022 20:06
Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı

Anadolu Yıldızlar Ligi judo yarı final müsabakaları, Erzincan'da başladı.

Anadolu Yıldızlar Ligi judo yarı final müsabakaları, Erzincan'da başladı.

Merkez Spor Salonu'nda iki gün sürecek organizasyona, 16 ilden 77 erkek ve 62 kadın olmak üzere toplam 139 sporcu katılıyor.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Volkan Burak Mumcu, açılış seremonisinde yaptığı konuşmada, müsabakalara katılan tüm sporculara başarı dileklerinde bulundu.

Amasya, Bartın, Bayburt, Bolu, Çorum, Düzce, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinden yarışmalara katılan sporcular, seremoniye ellerinde "Kadına şiddet insanlık suçudur" yazılı pankartla çıktı.

Müsabakaların ilk gününde dereceye girenlere, Mumcu ve beraberindekiler tarafından madalyaları verildi.

YORUMLAR
500
Derince'de satranç turnuvası başladı Derince'de satranç turnuvası başladı Tokat Belediye Plevne Spor takımı Bal ligine yükseldi Tokat Belediye Plevne Spor takımı Bal ligine yükseldi

Erzincan, gençlik, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı - Son Dakika


Son Dakika
19:37 Finale adını yazdıran takım belli oldu! Liverpool, Manchester City'i 3-2 mağlup etti
19:35 Bilim Kurulu toplantısı öncesi Bakan Koca'nın "eski normal" mesajı: En azından üç yıl öncekine çok yaklaştık
19:29 Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski acı tabloyu paylaştı: Yaklaşık 5 bini çocuk olmak üzere en az 20 bin kişi hayatını kaybetti
19:22 Cem Yılmaz Ahu Yağtu sorularını cevaplamak istemedi: Çocuk var, şimdi olmaz
19:18 Selahattin Paşalı ve Lara Tümer evlendi! Nikahtan kareler sosyal medyayı salladı
19:09 Cristiano Ronaldo şov yaptı! Manchester United, sahasında Norwich'i 3-2 mağlup etti
18:52 Ayrı yaşadığı eşinden haber alamayınca ekiplere haber verdi! Matematik öğretmeni evinin banyosunda ölü bulundu
18:19 Peş peşe 6. galibiyet! Antalyaspor, deplasmanda Alanyaspor'a 3-1 mağlup oldu
18:10 Kritik maçta son saniyede gol geldi! Altay, sahasında Başakşehir'le 1-1 berabere kaldı
17:54 83 yaşındaki Ukraynalı bir kadın yaşadığı dehşeti anlattı: Rus askeri tarafından tecavüze uğradım, o anlarda ölmeyi diledim
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.04.2022 20:12:52. #1.12#
SON DAKİKA: Anadolu Yıldızlar Ligi'nde judo yarı final müsabakaları Erzincan'da başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement