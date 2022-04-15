Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup müsabakaları Afyonkarahisar'da başladı - Son Dakika

Afyonkarahisar'ın ev sahipliğinde başlayan Eskişehir, Manisa, Uşak, Denizli, İzmir, Aydın ve Muğla'dan gelen sporcuların katılımıyla yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları seremoni

başladı.

Tenis Grup Karşılaşmaları 17 Nisan Pazar gününe kadar devam edecek. Açılış seremonisinde konuşan, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Dereci, tüm sporculara başarılar dileyerek; "İl dışından gelen kıymetli sporcularımız; öncelikle ilimize hoş geldiniz, şeref verdiniz. Anadolu yıldızlarının belirlendiği bu turnuvamızda ilimizdeki bu etkinliği inşallah problemsiz bir şekilde tamamlamayı umut ediyoruz. İnşallah güzel bir turnuva olsun. Turnuvamız haricinde de kültür gezilerimiz planlanmakta, katılım gösterirseniz memnun oluruz. Afyonkarahisar'ın tarihi yerlerini hep beraber gezmiş olursunuz. Bütün katılımcılara bütün sporculara başarılar diliyorum" dedi. - AFYONKARAHİSAR