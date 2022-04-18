Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika
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Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi

18.04.2022 12:58
Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi

Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yaptığı ve Eskişehir, Manisa, Uşak, Denizli, İzmir, Aydın ve Muğla illerinden yoğun katılımın olduğu Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi.

Afyonkarahisar'ın ev sahipliği yaptığı ve Eskişehir, Manisa, Uşak, Denizli, İzmir, Aydın ve Muğla illerinden yoğun katılımın olduğu Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi.

Kazanan sporculara, düzenlenen ödül töreni ile madalyaları takdim edildi. Afyonkarahisar çeyrek finale katılmaya hak kazandı. Açık ve kapalı tenis kortlarında oynanan maçlar neticesinde; Eda Atlı, Ece Atlı, Pelin Karadağ ve Side Mazi'nin bulunduğu Afyonkarahisar takımı, kızlar kategorisinde ikinci olarak, 23 Haziran'da Aydın'da düzenlenecek olan çeyrek final müsabakalarına katılmaya hak kazandı. Kazanan sporculara düzenlenen ödül töreni ile madalyaları; Afyonkarahisar Spor Hizmetleri Müdürü Yılmaz Erşen, antrenörler ve öğrencilerin öğretmenleri tarafından verildi. - AFYONKARAHİSAR

Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi
Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi

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Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup müsabakaları Afyonkarahisar'da başladı Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup müsabakaları Afyonkarahisar'da başladı

Karahisar, Eskişehir, Aydın, Tenis, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Anadolu Yıldızlar Ligi Tenis Grup Müsabakaları sona erdi - Son Dakika


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