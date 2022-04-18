ANALİG Judo yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı - Son Dakika
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ANALİG Judo yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı

18.04.2022 08:32
ANALİG Judo yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo yarı final müsabakaları 16 ilden 139 sporcunun katılımıyla Erzincan'da yapıldı.

Anadolu Yıldızlar Ligi (ANALİG) Judo yarı final müsabakaları 16 ilden 139 sporcunun katılımıyla Erzincan'da yapıldı. Türkiye Şampiyonasında mücadele edecek olan sporcular belirlendi.

Merkez Spor Salonunda hafta sonu yapılan müsabakalara Bayburt, Erzurum, Amasya, Bartın, Bolu, Çorum, Düzce, Giresun, Gümüşhane, Kastamonu, Ordu, Rize, Samsun, Sinop, Tokat ve Trabzon illerinden 77 erkek ile 62 kadın olmak üzere toplam 139 sporcu katıldı.

ANALİG Judo yarı final müsabakalarında dereceye giren sporcular şöyle oldu:

Erkekler 34 kilo: 1- Rutkay Çil 2- Lokman Emre Şalap 3- Aytuğ Karaman

Erkekler 38 kilo: 1- İbrahim Gül 2- Osman Kerim Demirel 3- Ali Kaplan

Erkekler 42 kilo: 1- Gökhan Sezgi 2- Mustafa Balcı 3- Mustafa Kutay Akın

Erkekler 46 kilo: 1- Utku Özöyüdücü 2- Yiğit Aras Şen 3- Fahri Ada Türkcan

Erkekler 50 kilo: 1- İbrahim Olgun 2- Efe Gürsoy 3- Batuhan Cebeci

Erkekler 55 kilo: 1- Şıvan Umut Polat 2- Yaşar Berat Çakmak 3- Yiğit Alp Atahan

Erkekler 60 kilo: 1- Kaan Altuner 2- Yaser Yazıcı 3- Resul Yeşilyer

Erkekler 66 kilo: 1- Mert Cengiz Turalı 2- İbrahim Ethem Arslan 3- Efe Karasu

Erkekler +66 kilo: 1- Efe Öztürk 2- Yahya Yıldız 3- Kerem Recayi Soyhan

Kızlar 32 kilo: 1- Zeynep Rana Baş 2- Rümeysa Şimşek 3- Esila Kocabey

Kızlar 36 kilo: 1- Katibe Baykan 2- Feride Özenç 3- Livanur Turan

Kızlar 40 kilo: 1- Yağmur Yılmaztürk 2- Elif Naz Günaydın 3- İnci Ürer

Kızlar 44 kilo: 1- Zeynep Naz Kurt 2- Su Dilan Köseoğlu 3- Zeynep Doğan

Kızlar 48 kilo: 1- Busenur Danışmaz 2- Elif Sude Dağıstan 3- Sıla Öztürk

Kızlar 52 kilo: 1- Sabiha Ece Okuyucu 2- Şule Can 3- Hilal Çelik

Kızlar 57 kilo: 1- Sude Naz Kavazak 2- Ecrin Kamaş 3- Sahranur Genç

Kızlar 63 kilo: 1- Yaren Sala 2- Ceren Aydoğan 3- Dilara Türkan Bekar

Kızlar +63 kilo: 1- Nazmiye Ceren Cebecioğlu 2- Yazel Semiz 3- Azize Nurbanu Çakır. - ERZİNCAN

ANALİG Judo yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı
ANALİG Judo yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı
ANALİG Judo yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı

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Erzincan, Bayburt, Türkiye, Judo, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor ANALİG Judo yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: ANALİG Judo yarı final müsabakaları Erzincan'da yapıldı - Son Dakika
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