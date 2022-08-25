Çekilen kura ile 1.grupta yer alan Kızılcahamam Belediye Spor, gruplarında ilk iki yapan Çubuk spor , Şeker Spor, Volkan Yıldırım gibi kuvvetli rakipleriyle şampiyonluk mücadelesi yapacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Spor › Kızılcahamam Belediye Spor sezona hazırlanıyor - Son Dakika

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