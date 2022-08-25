Kızılcahamam Belediye Spor sezona hazırlanıyor - Son Dakika
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Kızılcahamam Belediye Spor sezona hazırlanıyor

25.08.2022 17:08
Kızılcahamam Belediye Spor sezona hazırlanıyor

Ankara 1. Amatör kümede 1 grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Kızılcahamam Belediye Spor antrenmanlarına başladı.

Ankara 1. Amatör kümede 1 grupta şampiyonluk mücadelesi verecek olan Kızılcahamam Belediye Spor antrenmanlarına başladı.

Çekilen kura ile 1.grupta yer alan Kızılcahamam Belediye Spor, gruplarında ilk iki yapan Çubuk spor, Şeker Spor, Volkan Yıldırım gibi kuvvetli rakipleriyle şampiyonluk mücadelesi yapacak.

Kızılcahamam Belediye Spor takımı, antrenmanlara başladı. İlk transferlerini de yapan Kızılcahamam Belediye spor yeni sezonda kadrosuna Emrah (Gazi Orman, defans), Mustafa (Kahramankazan Spor, sağaçık), Muhammet (Çayyolu, forvet) Ersin (Kahramankazan Spor, orta saha) Alperen (Kızılcahamam Spor, altyapı forvet) katarak sezona başlayacak. - ANKARA

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Kaynak: İHA

Volkan Yıldırım, Kızılcahamam, Çubukspor, Ankara, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Kızılcahamam Belediye Spor sezona hazırlanıyor - Son Dakika

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