Ankara'da Dansın Büyüsü - Son Dakika
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Spor

Ankara'da Dansın Büyüsü

Ankara\'da Dansın Büyüsü

Simge ve Özgün Çağlar Ersoy, uluslararası başarılar hedefleyerek dans okulunda eğitim veriyor.

20.05.2025 11:18
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Ankara'da kurdukları dans okulunda hem eğitmenlik yapan hem de Türkiye'yi uluslararası alanda temsil eden Simge Menteş Ersoy ve Özgün Çağlar Ersoy çifti, oğullarıyla birlikte sahneye çıkarak dansı bir yaşam biçimine dönüştürüyor.

Dans ile üniversite yıllarında tanışan Ersoy çifti, profesyonel kariyerlerinde elde ettikleri ödüllerle dansın gelişimine katkıda bulunmayı hedefliyor.

Dansı sadece bir spor dalı olarak değil, aynı zamanda yaşam tarzı olarak benimsediklerini dile getiren çift, hem kendi öğrencileriyle hem de 3 yaşındaki oğulları Ateş'le dansın büyüsünü yaşamaya devam ediyor.

AA muhabirine konuşan 41 yaşındaki Özgün Çağlar Ersoy, üniversite yıllarında dansla tanıştığını belirterek, zamanla dansı hayatının merkezine koyduğunu söyledi.

Eşi Simge ile de üniversite yıllarında tanıştığını aktaran Özgün Çağlar Ersoy, "Önce hobi olarak başladığım dansa, daha sonraki yıllarda sporcu olarak devam ettim. Eşli yapılan bir branştı ve Simge ile hedeflerimizin bir olduğunu fark ettik. Dans partneri olarak başlayan ilişkimiz, devamında özelde de birlikteliğe dönüştü." şeklinde konuştu.

"Uluslararası arenada başarı için uğraşıyoruz"

Özgün Çağlar Ersoy, eşi ile birlikte açtıkları dans okulunda uluslararası arenada başarı elde edecek öğrenciler yetiştirmeyi hedeflediklerini dile getirdi.

Kendi sporculuk yıllarının daha zorlu olduğunu belirten Özgün Çağlar Ersoy, "Yurt dışındaki bilgiyi buraya çağırma dönemi bize denk geldi. O yüzden aslında kendimizden geçip belki de öğrencilerimize bu vizyonu aşıladık. Artık öğrencilerimizin uluslararası arenada başarılı olması için uğraşıyoruz." ifadelerini kullandı.

Oğulları Ateş'in de dansa olan ilgisini anlatan Özgün Çağlar Ersoy, "Kreşin sunduğu çok güzel bir imkan vardı. Okulda yoga, müzik gibi dans dersleri de vardı, özellikle bale dersi. Ateş, bir gün dedi ki, 'Ben baleye gitmek istiyorum'. Tamamen kendisi bunu istedi ve biz de dedik ki, 'Peki o zaman neden okulumuzdaki baleye gelmiyorsun?'. O günden beri Ateş de bale yapıyor, dans ediyor, cimnastiğe gidiyor." diye konuştu.

"Türkiye ilk kez eşli danslar branşında şampiyon çıkarttı"

Eşi ile birlikte dans okulunu ilk kurdukları yıllarda hedeflerinin dünya çapında tanınan milli sporcular yetiştirmek olduğunu anlatan Özgün Çağlar Ersoy, bu hedef doğrultusunda adım attıklarını ifade etti.

Özgün Çağlar Ersoy, geçen ay Avrupa şampiyonu bir çift çıkardıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Bu, Türkiye'de bir ilkti. Türkiye ilk kez eşli danslar branşında Avrupa'da bir şampiyon çıkarttı. Bu tabii ki hedeflerimizin daha ilk aşaması sayılır. Daha yürüyecek çok yolumuz, kazanacak da çok başarımız var. Bu onlara ilk olsun inşallah. Ümidimiz dünya çapında bilinen, sayılan, sevilen ve takdir edilen eğitmenler, hakemler olmak. Eşim Simge ile beraber düzenli olarak milli takıma sporcu gönderen, Türkiye şampiyonu çıkartan eğitmenleriz. Bundan büyük gurur duyuyoruz. Uzun yıllar şampiyon çıkarttık, halen de çıkartıyoruz ve bunlara ek olarak geçtiğimiz ay Avrupa şampiyonu çıkarttık. Türkiye adına Avrupa şampiyonu ünvanı ilk kez kazanıldı. Ümit ediyorum ki önümüzdeki yıllarda dünya şampiyonu ünvanı da kazanırız."

"Uluslararası başarılar sınırlıydı ama bizim için milli takıma seçilmek en büyük onurdu"

Simge Menteş Ersoy ise dansa çaça ve tango ile başladığını, daha sonra eşiyle birlikte spor hayatına devam ettiğini söyledi.

Eşiyle 2005'ten bu yana çift olarak dans ettiklerini belirten Simge Menteş Ersoy, "O dönemde Türkiye'de bu işle ilgilenen çekirdek bir kadro vardı. Uluslararası başarılar sınırlıydı ama bizim için milli takıma seçilmek en büyük onurdu." dedi.

Dans eğitmenliği sürecinde birçok başarılı sporcu yetiştirdiklerini vurgulayan Simge Menteş Ersoy, "5-6 Nisan'da düzenlediğimiz Ankara Open'da bizimle 6 ve 9 yaşından beri çalışan öğrencilerimiz, Avrupa şampiyonu oldu. Sabahları o anların videolarını izleyip ağladığımızı söylüyoruz şaka yollu ama gerçekten gurur verici." şeklinde konuştu.

Avrupa şampiyonu olan öğrencileri Nehir Çam ve Batu Sandıraz'ın dünya çapında daha da büyük başarılara ulaşmasını temenni ettiğini dile getiren Simge Menteş Ersoy, "Bu sadece bir başlangıç. Onları dünya sahnesinde daha da tanınır hale getirmeyi umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Spor Ankara'da Dansın Büyüsü - Son Dakika

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