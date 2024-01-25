Ankara\'da düzenlenecek olan uluslararası dans yarışmasında 400\'e yakın sporcu yarışacak

Ankara Açık Uluslararası Dans Yarışması ve Özel Fame Kupası, bu hafta sonu Ankara'da düzenlenecek.
Türkiye Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 27-28 Ocak'ta ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Büyük Spor Salonu'nda gerçekleşecek yarışmalara 15 farklı ülkeden 400'e yakın sporcunun katılacağı belirtildi.
Önemli sporcuların yer alacağı ve 7-40 yaş aralığında sporcuların katılacağı yarışmalarda minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorilerinde madalyaların sahibini bulacağı aktarıldı.
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