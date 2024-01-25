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Ankara'da düzenlenecek olan uluslararası dans yarışmasında 400'e yakın sporcu yarışacak - Son Dakika
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Ankara'da düzenlenecek olan uluslararası dans yarışmasında 400'e yakın sporcu yarışacak

Türkiye Dans Sporları Federasyonu tarafından düzenlenen Ankara Açık Uluslararası Dans Yarışması ve Özel Fame Kupası, bu hafta sonu ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Büyük Spor Salonu'nda gerçekleşecek. Yarışmalara 15 farklı ülkeden 400'e yakın sporcu katılacak. Yarışmalarda minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorilerinde madalyaların sahibi belirlenecek.

Ankara\'da düzenlenecek olan uluslararası dans yarışmasında 400\'e yakın sporcu yarışacak
25.01.2024 - 15:15,  Güncelleme: 15:16
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Ankara Açık Uluslararası Dans Yarışması ve Özel Fame Kupası, bu hafta sonu Ankara'da düzenlenecek.

Türkiye Dans Sporları Federasyonundan yapılan açıklamada, 27-28 Ocak'ta ODTÜ Geliştirme Vakfı Okulları Büyük Spor Salonu'nda gerçekleşecek yarışmalara 15 farklı ülkeden 400'e yakın sporcunun katılacağı belirtildi.

Önemli sporcuların yer alacağı ve 7-40 yaş aralığında sporcuların katılacağı yarışmalarda minikler, yıldızlar, gençler ve yetişkinler kategorilerinde madalyaların sahibini bulacağı aktarıldı.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Ankara'da düzenlenecek olan uluslararası dans yarışmasında 400'e yakın sporcu yarışacak - Son Dakika
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