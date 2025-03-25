Ankara Para Atıcılık Kupası Başladı

Ankara'da düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda ilk gün tamamlandı.

Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, ilk gün derece elde eden sporcuların isimleri şu şekilde:

Erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) SH1:

1- Taha Yasin Küsmüş - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2- Muharrem Korhan Yamaç - EGO Spor Kulübü

3- Yunus Bahçeci - EGO Spor Kulübü

Erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) Takım:

1- EGO Spor Kulübü

2- TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü

3- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2) SH1:

1- Ayşegül Pehlivanlar - EGO Spor Kulübü

2- Aysel Özgan - Ferdi

3- Şebnem Aslı Gökdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

Kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2) Takım:

1- EGO Spor Kulübü

2- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

3- TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü

Erkekler 10 metre havalı tüfek (R1) SH1:

1- Hakan Abakay - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü

2- Celal Karaca - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü

3- Lokman Ataseven - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü

Kadınlar 10 metre havalı tüfek (R2) SH1:

1- Çağla Baş - EGO Spor Kulübü

2- Eylül Deniz Bıdak - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü

3- Suzan Çevik - EGO Spor Kulübü

Erkekler 10 metre havalı tüfek (R4) SH1:

1- Hüsnü Yusuf Vural - Aksaray Ferdi

2- Salih Yurtalan - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü

3- Samet Akça - Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü