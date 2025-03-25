Ankara Para Atıcılık Kupası Başladı

Ankara'da düzenlenen Para Atıcılık Havalı Silahlar Federasyon Kupası'nda ilk gün tamamlandı.
Türkiye Atıcılık Federasyonunun açıklamasına göre, ilk gün derece elde eden sporcuların isimleri şu şekilde:
Erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) SH1:
1- Taha Yasin Küsmüş - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
2- Muharrem Korhan Yamaç - EGO Spor Kulübü
3- Yunus Bahçeci - EGO Spor Kulübü
Erkekler 10 metre havalı tabanca (P1) Takım:
1- EGO Spor Kulübü
2- TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
3- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2) SH1:
1- Ayşegül Pehlivanlar - EGO Spor Kulübü
2- Aysel Özgan - Ferdi
3- Şebnem Aslı Gökdemir - İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
Kadınlar 10 metre havalı tabanca (P2) Takım:
1- EGO Spor Kulübü
2- İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
3- TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
Erkekler 10 metre havalı tüfek (R1) SH1:
1- Hakan Abakay - İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
2- Celal Karaca - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
3- Lokman Ataseven - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
Kadınlar 10 metre havalı tüfek (R2) SH1:
1- Çağla Baş - EGO Spor Kulübü
2- Eylül Deniz Bıdak - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
3- Suzan Çevik - EGO Spor Kulübü
Erkekler 10 metre havalı tüfek (R4) SH1:
1- Hüsnü Yusuf Vural - Aksaray Ferdi
2- Salih Yurtalan - TSK Rehabilitasyon Merkezi Engelliler Spor Kulübü
3- Samet Akça - Manisa Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü
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