Ankaragücü'den 3 Puan

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Kemal Özdeş, Trendyol 1. Lig'in 18. haftasında Ankara Keçiörengücü'nü 2-0 yendikleri maçın ilk yarısında, öne geçmelerinin rakibin gardını düşürdüğünü kendilerini de cesaretlendirdiğini söyledi.

Özdeş, karşılaşmadan sonra düzenlenen basın toplantısında Ankaragücü ile ilk maçına çıktığına dikkati çekerek "Bazı bölümlerde defansif direnci göstermekte zorlandık. Gol yiyeceğimiz pozisyonlar da oldu. 30. dakikadan sonra bu sefer biz kenarlarla pas bağlantısını kurduk. İlk yarıda öne geçmek rakibimizin gardını düşürdü bizi de cesaretlendirdi. Kazanarak önemli bir 3 puan aldık, taraftarlarımıza armağan ediyorum." dedi.

Ankaragücü'nde 22 yıl önce Tevfik Lav'ın yardımcılığını yaptığını hatırlatan Özdeş, "Rahmetli hocamızla burada 11 ayda çok güzel hatıralar biriktirdim. O sezon Avrupa kupalarını son iki maça kadar kovalayan bir takım vardı. 19 Mayıs Stadı'nda taraftarın takıma olan etkisini hatırlıyorum. Hep hayalimdi Ankaragücü'nde çalışmak. Sezon başı olacaktı ama şimdi nasip oldu. Hayallerimden birini gerçekleştirdim. Sorumluluğum çok fazla. Kalan 20 maçımızı da finale çevirmek istiyoruz. Süper Lig'e çıkma hayalimiz var. İnşallah ben buradayken bu gerçekleşir." diye konuştu.

Kemal Özdeş, sezon başı neden görevden ayrıldığını şöyle açıkladı:

"Süper Lig'den düşen kadronun korunacağı ve birkaç transfer yapılacağı söylenmişti. 10 yıldır bu ligde çalışmıyorum ama hemen kabul ettim. Geldikten sonra seçim süreci yaşandı. İlk günden sonra futbol yapılanması farklı bir birime verildi. Bu kez onlarla oturduğumuzda ilk anlaştığımız çerçeveden faklı bir durumla karşılaştım. Onlar değiştiğinde görevi bırakabileceğimi de söyledim ama devam etmek istediler. Her koşulda plan hazırladım. Yeni sportif direktör geldi, dağınık bir ortam oluştu. Başarısız olma hissi bu kararı bana aldırdı. Futbolu yapılandırma yöneticisi bunu kabul etti. Yine dağınık bir süreç var ama kaliteli bir takımımız var. Transfere ihtiyacımız var. Ankaragücü'nde olmak isteyen oyuncularla çalışmak istiyorum. Ben ilk geldiğimde kulübe tek taraflı fesih hakkı verdim. Bu kadar inanıyorum bu camiaya. Geçen sene hak etmeden düşmüş bir takım. Kızgınlık öfke çok normal. Herkesin morali çok düşüktü. O zaman yapamayacağım dedim ama şimdi yapacağım diyorum. Ancak böyle oynayarak değil daha iyi oynamamız lazım."

Tolga Ciğerci, Efkan Bekiroğlu, Alper Uludağ ve Bahadır Han Güngördü'nün kendisi göreve gelmeden kadro dışı kaldığını aktaran Özdeş, "Yorumda bulunamam, oyuncularla çalışmadım. Ama sezon başı onlar kalacak diye plan yaptım. Geldikten sonra da oynamak istemiyorlardı. Bu benden önce olduğu için idari bir konu. Cephas ise buradan ayrılmaz, mutlu. Amed maçına kadar maksimum verimi bu takımdan almalıyız. Amed'den de 3 puan alacağız. Diyarbakır'da biz sahanın içinde olacağız. İki takım arasındaki kupa maçı çok centilmence geçti. Amed deplasmanından kazanıp döneceğiz. Başkenti temsil etmeye gideceğiz, iyi ağırlanacağımızı düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Erkan Sözeri: "Ders çıkaracağız"

Ankara Keçiörengücü Teknik Direktörü Erkan Sözeri, anlık hatadan yedikleri golün "başlarına iş açtığın"ı söyledi.

MKE Ankaragücü'nün karşılaşmada yeni teknik direktörüyle "iştahlı" olduğunu aktaran Sözeri, "Anlık hatamızdan yediğimiz gol başımıza iş açtı. Özellikle taç atışından olması... Bu detaylara kadar çalışıyoruz aslında. Aslında oyun ortadaydı hatta biz daha öndeydik. İptal edilen goller var. Biraz daha şanslı olsak kazanabilirdik. İlk yarı, iyi, disiplinli oynadık, çok pozisyon vermedik. İkinci yarı üçlü savunmaya döndük ama sakatlıktan dönen oyuncularımız vardı. Nasıl 4 maç üst üste kazandığımızda bu oyuncular bizimse 2 maç kaybedince de bizim oyuncularımız. Çok önemli bir Kocaelispor maçı oynayacağız. Biz bugün kötü oynamadık ama sonuçta mağlup olduk. Kırılma anlarında iyi değildik. Ders çıkaracağız." ifadelerini kullandı.

Hedeflerinin üst sıralarda yer almak olduğunu aktaran Erkan Sözeri, "İlk 2'yi kovalarız, play-off oynarız, dersek oyuncularımızı baskıya alırız. Onları çok baskı altına almadan hayallerimiz için mücadele edeceğiz. Keçiörengücü Süper Lig'e çıksa orada hiç sırıtmayacak bir kulüp, takım. Burada olmaktan mutluyum." diyerek sözlerini tamamladı.