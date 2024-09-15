Ankaragücü'nde Cihat Arslan Dönemi Sona Erdi

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MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, Fatih Karagümrük mağlubiyetinin ardından yaptığı açıklamada, kurguladıkları oyunu oturtamadıklarını ve rakibin kendilerinden daha iyi performans göstererek maçı kazandığını söyledi.

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında MKE Ankaragücü, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük'e 2-0 mağlup oldu. Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan MKE Ankaragücü Teknik Direktörü Cihat Arslan, "Karagümrük'ü tebrik ediyorum. Ağır sahada bire bir mücadelelere daha yürekli girdiler. Biz de kurguladığımız oyunu oturtamadık. Zaten 3 oyuncuyu da o yüzden değiştirdik. Erken hamle yapmak zorunda kaldık, sonra da oyuna denge geldi. Stoperlerimiz rakip forvetlerden çok uzak kaldı. O kadar uzak kalırsanız ceza sahası içinde, cezasını da çekiyorsunuz. Daha güzel olsun isterdik ama bugün için olmadı. Oyuna giren oyuncularımız değerli katkı yaptı. Oyuna ortak olabilirdik ama çok basit goller yedik. Daha doğrusu skora ortak olabilirdik, rakip buna müsaade etmedi. Üzüntülüyüz, muhakkak bu iş bir yerde dönecektir" diye konuştu.

Öte yandan toplantının ardından MKE Ankaragücü resmi internet sitesinden Cihat Arslan ile yolların ayrıldığı duyuruldu. - İSTANBUL