Ankaragücü'nde Üst Düzey İstifalar

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MKE Ankaragücü'nde Futbol Şube Sorumlusu, Basın Sözcüsü ve Altyapı Sorumlusu görevlerinde bulunan yönetim kurulu üyeleri istifalarını duyurdu.

MKE Ankaragücü Yönetim Kurulu Üyelerinden art arda istifa kararları geldi. MKE Ankaragücü'nde Futbol Şube Sorumlusu Feridun Geçgel, Altyapı Sorumlusu Soner Kurt ve Basın Sözcüsü Mehmet Hakkı Şanal kulüpteki görevlerinden istifa ettiklerini duyurdu. Geçgel ve Kurt MKE Ankaragücü başkanı İsmail Mert Fırat'a ve yönetim kuruluna teşekkür ederken Şanal, kulübün basketbol takımında yer aldığı göreve devam edeceğini kaydetti. - ANKARA