Ankaragücü'nden Bodrumspor'a Sert Yanıt - Son Dakika
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Spor

Ankaragücü'nden Bodrumspor'a Sert Yanıt

Ankaragücü, Bodrumspor Başkanı'nın tehditleri ve küfürler nedeniyle tepki gösterdi.

30.12.2024 22:33
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MKE Ankaragücü Basketbol Takımı'ndan yapılan açıklamada, Çağdaş Bodrumspor Başkanı'nın deplasmanda oynanan maçta tehditler savurduğuna vurgu yapılarak, "Ankaragücü büyük bir camiadır. Kimse bu camianın oyuncusuna ve antrenörüne hakaret edemez" denildi.

Türkiye Basketbol Ligi'nde Çağdaş Bodrum Spor ile sahasında karşılaşan MKE Ankaragücü, mücadele sonunda yaşanan olaylara ilişkin açıklama yayımladı. Yapılan yazılı açıklamada, "TBL'NİN 18. haftasında Ankara'da oynanan MKE Ankaragücü-Çağdaş Bodrum maçı sırası ve sonrasında yaşanan istenmeyen olaylar nedeniyle kamuoyuna açıklama yapmak zorunluluğu doğmuştur. Bodrumspor oyuncusu Burak Erol, önce bir serbest atış sırasında Ankaragücü benchine dönüp küfür etmiştir. Aynı oyuncu maç sonrasında da başantrenörümüz Halil Üner'e karşı küfürlü sözler sarf etmiştir. Bunun üzerine Türk basketboluna damga vuran isimlerden biri olan ve TBL'nin en tecrübeli antrenörü konumundaki Koçumuz Halil Üner maçın da verdiği gerginlikle rakip oyuncuya tepkisini sert şekilde göstermiştir. Ankara ve Türk basketboluna katkı verebilmek adına maddi-manevi bir çok fedakarlıkta bulunan başantrenörümüz Halil Üner'in, maç sonrası rakip koç ve idarecilerinin elini sıktığı, sıra bu oyuncuya gelince sinirlenip tepki gösterdiği yayın sırasında da görülmüştür. Ankaragücü büyük bir camiadır. Kimse bu camianın oyuncusuna ve antrenörüne hakaret edemez. Ayrıca Fair Play'den bahseden Bodrumspor Başkanı'nın deplasmanda oynadığımız maç sırasında ve sonrasında korumalarının Ankaragücü benchine saldırdığını ve tehditler savurduğunu kendisine bir kez daha hatırlatırız" ifadeleri kullanıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Ankaragücü'nden Bodrumspor'a Sert Yanıt - Son Dakika

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