Başpehlivan Cengiz tekvandocuları teşvik etti - Son Dakika
Üye Girişi

Başpehlivan Cengiz tekvandocuları teşvik etti

09.08.2022 10:27
Başpehlivan Cengiz tekvandocuları teşvik etti

Antalya'da Başpehlivan Hasan Cengiz, kızının da yer aldığı tekvando öğrencileri buluşmasında ilginç soruları yanıtlayarak spor yapmaya teşvik etti.

Antalya'da Başpehlivan Hasan Cengiz, kızının da yer aldığı tekvando öğrencileri buluşmasında ilginç soruları yanıtlayarak spor yapmaya teşvik etti.

Antalya'nın yağlı güreş iftiharlarından Başpehlivan Hasan Cengiz, tekvando öğrencileri ile buluşmasında ilginç soruları yanıtlayarak spor yapmanın önemini anlattı. Kızı Emine Afra ile yeğeni Hüseyin Cengiz'in eğitim aldığı Kepez Belediye Spor Kulübünün Turgut Özal Spor Salonundaki tekvando dersine katılan Başpehlivan Cengiz, Altınordu yağlı güreş yarışmalarının finalinde, son Kırkpınar Güreşleri başpehlivanı Cengizhan Şimşek'i yenerek kazandığı başpehlivanlık kemerini sergiledi. Öğrencilerinin dikkatli dinlemelerini sağlamak amacındaki antrenörlerin isteği üzerine kemerini boynuna takan Cengiz'in etrafını saran minik tekvandocular, altın kemere dokunmak için birbiriyle yarıştı.

İlk kiminle güreştiğini sordular

Yaşları 6 ile 8 arasında değişen çocuklara kendisini ve yağlı güreşi tanıtan Cengiz, herkesin mutlaka kendi sevdiği sporu yapmasını tavsiye etti. Dayanıklılık sporu olan güreşin boy kısaltacağı düşüncesindeki velilerin çocuklarını yönlendirmediğini anlatan Cengiz, halbuki diğer branşlarda olduğu gibi güreş yapanların da daha uzun boylu olduğunu söyledi. Pehlivanların nasıl beslendiği, neden kispet giydiklerini, güreş sonrası vücutlarındaki yağı nasıl çıkardıkları gibi soruları yanıtlayan Cengiz, "En ilginç soru, ilk güreştiğim kişinin kim olduğuydu. Bu soruya cevap veremedim. Çocuklarımıza böyle bir spor imkanı sunan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü'ye teşekkür ederim" diye konuştu. - ANTALYA

YORUMLAR
500
Başkan Tütüncü'den Kozağacı köyüne 'Gezici Sağlık Merkezi' müjdesi Başkan Tütüncü'den Kozağacı köyüne 'Gezici Sağlık Merkezi' müjdesi 16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı 16 yıl 7 ay hapis cezası ile aranan şüpheli yakalandı
Kaynak: İHA

Hasan Cengiz, Antalya, Kepez, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Başpehlivan Cengiz tekvandocuları teşvik etti - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
16:16 Eski sevgilisi benzin döküp yaktı! Karnaval kraliçesi feci şekilde can verdi
16:12 Emel Sayın, yaşamını yitiren kardeşini gözyaşları içinde toprağa verdi
15:53 Buzulların eridiği alanlara göz diktiler! Bill Gates, Jeff Bezos, Michael Bloomberg gibi milyarderler gömülü hazinenin peşinde
15:52 Koronavirüse yakalanan ünlü şarkıcı Sıla, kötü haberi sosyal medya hesabından duyurdu
15:36 Galatasaray, geçtiğimiz yılın Süper Lig gol kralı Umut Bozok ile anlaşmaya vardı
15:34 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan paniğe kapılan Yunanistan'a mesaj: Akdeniz'de hakkımız olanı almamızı engelleyemeyecekler
16:13 Bakan Nebati'den "Türkiye IMF'den 6,5 milyar dolar borç aldı" diyen İYİ Parti'li Yılmaz'a tepki: Ya konuyu bilmiyorsunuz ya da bilip çarpıtıyorsunuz
14:52 Türkiye'nin 4. sondaj gemisi Abdülhamid Han, Mavi Vatan'a açılıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Son 20 yıllık serencamının adeta bir özetidir
14:47 CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'ndan büyük vaat: İktidar olduğumuzda çiftçiye 'kırmızı mazot' vereceğiz
14:42 Fenerbahçelileri yıkan gelişme! Osayi-Samuel'den ayrılık sinyali...
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.08.2022 16:26:18. #1.12#
SON DAKİKA: Başpehlivan Cengiz tekvandocuları teşvik etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Haberi Paylaş