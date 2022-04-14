Antalyalı sporcular Dart Genç Milli Takımı'na seçildi - Son Dakika

Antalyalı dart sporcuları Halil Can Yıldız ve Emirhan Kan Gündüz, genç milli takıma seçildiler.
Kemer ilçesinde 08-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen Türkiye Şehit Demet Sezen Dart Şampiyonasına katılan Antalya Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Halil Can Yıldız (16) ve Emirhan Kan Gündüz (16), aldıkları başarılı sonuçlarla genç milli takıma seçilmeyi başardılar.
Dart antrenörü Erdoğan Kaş tarafından yetiştirilen sporcular, 11-17 Haziran tarihleri arasında İspanya'nın Benidorm şehrinde yapılacak olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.
Kaynak: AA
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