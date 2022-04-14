Antalyalı sporcular Dart Genç Milli Takımı'na seçildi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalyalı sporcular Dart Genç Milli Takımı'na seçildi

14.04.2022 13:36
Antalyalı sporcular Dart Genç Milli Takımı'na seçildi

Antalyalı dart sporcuları Halil Can Yıldız ve Emirhan Kan Gündüz, genç milli takıma seçildiler.

Antalyalı dart sporcuları Halil Can Yıldız ve Emirhan Kan Gündüz, genç milli takıma seçildiler.

Kemer ilçesinde 08-11 Nisan tarihlerinde düzenlenen Türkiye Şehit Demet Sezen Dart Şampiyonasına katılan Antalya Spor Lisesi Gençlik ve Spor Kulübü sporcuları Halil Can Yıldız (16) ve Emirhan Kan Gündüz (16), aldıkları başarılı sonuçlarla genç milli takıma seçilmeyi başardılar.

Dart antrenörü Erdoğan Kaş tarafından yetiştirilen sporcular, 11-17 Haziran tarihleri arasında İspanya'nın Benidorm şehrinde yapılacak olan Avrupa Elektronik Dart Şampiyonası'nda Türkiye'yi temsil edecekler.

YORUMLAR
500
2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri 2022 Kadınlar Avrupa Hentbol Şampiyonası Elemeleri Tayland Karate Milli Takımı'ndan A Milli Karate Takımı'nın kampına ziyaret Tayland Karate Milli Takımı'ndan A Milli Karate Takımı'nın kampına ziyaret

Can Yıldız, Türkiye, Kemer, Milli, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyalı sporcular Dart Genç Milli Takımı'na seçildi - Son Dakika


Son Dakika
14:02 Çocuklarını görmeye gittiği evden cesedi çıkmıştı! Eski koca itiraf etti: Ellerimle boğdum
13:59 Artık geri dönüşü yok! Sarı-Lacivertliler, yıldızlarını bedelsiz bırakıyor
13:58 Yüzde 9,2'lik hisse yetmedi: Elon Musk, Twitter'ın tamamı için teklif verdi
13:45 Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ünlü haber spikerine lüks ev hediye etti
13:35 Bakanlıktan bayram düzenlemesi: Tren seferleri artırıldı, biletler yarın satışta
13:33 Süper Lig'de 33. hafta maçlarını yönetecek hakemler açıklandı! Trabzonspor'dan erken şampiyonluk ilanı gelebilir
13:11 New York Savcılığı ayrıntıları paylaştı! Metroyu kana bulayan saldırganın evi adeta cephanelik çıktı
13:09 Yunanistan 3 kızını öldürdüğü sanılan cani anneyi konuşuyor! Kızını zehirlemeden önce birlikte fotoğraf çekilmiş
12:51 Orman işçisinin feci ölümü: Kestiği ağacın altında kaldı
12:35 Beşiktaş'ın stoperi Francisco Montero trafik kazası geçirdi!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.04.2022 14:10:37. #1.13#
SON DAKİKA: Antalyalı sporcular Dart Genç Milli Takımı'na seçildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement