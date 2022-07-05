Antalyaspor'da Fredy ve Luiz Adriano kampa katılıyor - Son Dakika
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Antalyaspor'da Fredy ve Luiz Adriano kampa katılıyor

05.07.2022 11:39
Antalyaspor'da Fredy ve Luiz Adriano kampa katılıyor

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da sağlık sorunları nedeniyle izinli olan Luiz Adriano ile Fredy, bugün Burdur kampında takıma dahil olacak.

SPOR Toto Süper Lig ekiplerinden Fraport TAV Antalyaspor'da sağlık sorunları nedeniyle izinli olan Luiz Adriano ile Fredy, bugün Burdur kampında takıma dahil olacak.

Süper Lig'de geçen sezon sergilediği performansla dikkatleri üzerine çeken Fraport TAV Antalyaspor, 2022-2023 sezonun hazırlıklarını sürdürüyor. Kırmızı beyazlılar Antalya'da yaptıkları çalışmaların ardından sezon öncesi yapılacak ilk kamp için Burdur'da bulunuyor. Akdeniz ekibi Antalyaspor, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi (MAKÜ) Tesisleri'nde ilk çalışmasını futbol sorumlusu Nuri Şahin gözetiminde gerçekleştirdi. Antalyaspor, Burdur'daki çalışmalarını bugün çift antrenmanla sürdürecek. Kırmızı beyazlılar saat 11.00'de salonda, saat 18.00'de ise yeşil zeminde hazırlıklarına devam edecek.

FREDY VE LUİZ ADRİANO BUGÜN KATILACAKHazırlıklarını ilk olarak Antalya'da tesislerinde yapan Antalyaspor'da futbol sorumlusu Nuri Şahin tarafından 7 Temmuz'a kadar izin verilen Fredy ve Luiz Adriano kampın ilk gününe katılmazken, oyuncular Burdur'da yapılacak kampa erken katılacak. Fredy ve Luiz Adriano, dün gece saatlerinde Burdur'da kampa katılırken sabah yapılacak antrenmanla takımla çalışmalara katılmaları bekleniyor.KAMP KADROSUFraport TAV Antalyaspor'da Burdur'da yapılan kampa futbol sorumlusu Nuri Şahin, 10'u alt yapıdan olmak üzere 37 oyuncuyu davet etti. Kadroda şu oyuncular yer alıyor; Alperen Uysal, Ataberk Dadakdeniz, Ruud Boffin, Diogo Sousa, Gürkan Yamak, Amar Gerxhaliu, Bahadir Öztürk, Bünyamin Balcı, Doğukan Nelik, Sherel Floranus, Güray Vural, Mert Yılmaz, Mevlüt Emir Gürlek, Ömer Toprak, Fedor Kudriashov, Veysel Sarı, Burak İngenç, Demirhan Yılmaz, Doğukan Sinik, Emre Uzun, Fernando Martins, Fredy Ribeiro, Houssam Ghacha, Hakan Özmert, Admir Mehmedi, Mevlüthan Ekelik, Deni Milosevic, Mustafa Erdilman, Andrea Poli, Soner Aydoğdu, Taha Osman Özmert, Ufuk Akyol, Luiz Adriano, Alperen Yılmaz, Ege Bilsel, Gökdeniz Bayrakdar ve Sinan Gümüş.3 HAZIRLIK MAÇI

Kırmızı beyazlılar Burdur'da 3 hazırlık maçı yapacak. Fraport TAV Antalyaspor, 7 Temmuz'da Ukrayna Ligi takımlarından Metalist Kharkiv, 10 Temmuz'da Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir ve 14 Temmuz'da Spor Toto 1'inci Lig'e yükselen Bodrumspor ile hazırlık maçlarında karşılaşacak. Mücadelenin saatleri ilerleyen günlerde açıklanacak. Antalyaspor, Burdur kampının ardından 18-30 Temmuz tarihlerinde ise Almanya Hannover ve Bielefeld kentlerinde sezonun ikinci kampını gerçekleştirecek.


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Kaynak: DHA

Luiz Adriano, Antalyaspor, Burdur, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Antalyaspor'da Fredy ve Luiz Adriano kampa katılıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalyaspor'da Fredy ve Luiz Adriano kampa katılıyor - Son Dakika
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