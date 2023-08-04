Antalyaspor, Haji Wright'ı Coventry City'e transfer etti

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yıldız futbolcusu Haji Wright'ın Championship ekiplerinden Coventry City'e transfer olduğunu açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'umuz, golcü oyuncumuz Haji Wright'ın transferi konusunda İngiltere Championship takımlarından Coventry City FC kulübü ile anlaşma sağladı. Kulübümüz golcü futbolcunun bonservis bedeli olarak İngiliz kulübünden 9 milyon euro alacak. Anlaşmada 2 milyon euro bonus ve bir sonraki satışından da yüzde 20 pay maddeleri bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

TARİHE GEÇTİ

Antalyaspor kulüp tarihinin en çok bonservis bedeli kazandıran futbolcusu olarak kayıtlara geçen Haji Wright, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeli ile satışı yapılan 20 futbolcudan biri olmayı da başardı.