Antalyaspor, Haji Wright'ı Coventry City'e transfer etti - Son Dakika
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Antalyaspor, Haji Wright'ı Coventry City'e transfer etti

04.08.2023 22:44

Antalyaspor, golcü oyuncu Haji Wright'ın İngiltere Championship takımlarından Coventry City'e transfer olduğunu duyurdu. Transferde 9 milyon euro bonservis bedeli alacak olan Antalyaspor, anlaşmada 2 milyon euro bonus ve bir sonraki satıştan da yüzde 20 pay alacak. Haji Wright, Antalyaspor tarihinin en çok bonservis bedeli kazandıran futbolcusu olarak kaydedildi.

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, yıldız futbolcusu Haji Wright'ın Championship ekiplerinden Coventry City'e transfer olduğunu açıkladı.

KULÜP AÇIKLAMA YAPTI

Kulüpten yapılan açıklamada, "Fraport TAV Antalyaspor'umuz, golcü oyuncumuz Haji Wright'ın transferi konusunda İngiltere Championship takımlarından Coventry City FC kulübü ile anlaşma sağladı. Kulübümüz golcü futbolcunun bonservis bedeli olarak İngiliz kulübünden 9 milyon euro alacak. Anlaşmada 2 milyon euro bonus ve bir sonraki satışından da yüzde 20 pay maddeleri bulunuyor" ifadelerine yer verildi.

TARİHE GEÇTİ

Antalyaspor kulüp tarihinin en çok bonservis bedeli kazandıran futbolcusu olarak kayıtlara geçen Haji Wright, Türkiye'den yurt dışına en yüksek bonservis bedeli ile satışı yapılan 20 futbolcudan biri olmayı da başardı.

Kasayı doldurup gitti! Haji Wright, resmen Coventry City FC'de
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