Antalyaspor, İstanbulspor'u 2-0 yendi; Pirali Ali hataları azaltacaklarını söyledi

İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, Antalyaspor maçının ardından yaptığı açıklamada, "Mücadeleye devam ediyoruz, hatalarımızı azaltıyoruz" dedi.

Trendyol 1. Lig'in 11. hafta maçında İstanbulspor, sahasında karşılaştığı Antalyaspor'a 2-0 mağlup oldu. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan İstanbulspor Teknik Sorumlusu Pirali Ali, "İlk yarıda rakibin kalemize bir tane isabetli şutu var. Maalesef o da bireysel hatadan dolayı gol oldu. Takımımızı tebrik etmek istiyorum. Mücadele ettiler. Önceki maçlara göre üstüne koyarak oynadık. Mücadeleye devam ediyoruz, hatalarımızı azaltıyoruz. İnşallah ilerdeki maçlarda galibiyetlerimizi alırız" diye konuştu.