Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.
Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.
Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik ağırlıklı çalıştı.
Kırmızı-beyazlı ekip, bugün akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gidecek.
Kasımpaşa-Antalyaspor karşılaşması, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.
Kaynak: AA
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