Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika
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Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

14.05.2022 16:28
Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında yarın Kasımpaşa'ya konuk olacağı karşılaşmanın hazırlıklarını tamamladı.

Kırmızı-beyazlılar, Kasımpaşa mücadelesi öncesi Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde son çalışmasını gerçekleştirdi.

Akdeniz ekibi, futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde taktik ağırlıklı çalıştı.

Kırmızı-beyazlı ekip, bugün akşam saatlerinde özel uçakla İstanbul'a gidecek.

Kasımpaşa-Antalyaspor karşılaşması, Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda yarın saat 19.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Mert Güzenge yönetecek.

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Spor Toto Süper Lig, Antalyaspor, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor, Kasımpaşa maçına hazır - Son Dakika


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