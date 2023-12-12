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Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme saldırısını kınadı - Son Dakika
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Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme saldırısını kınadı

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakem Halil Umut Meler'e yaptığı fiziksel saldırıyı kınadığını belirtti. Şahin, Türk futbolunun daha da kalkınması ve rekabetçi olması için çaba gösterildiğini vurgulayarak, hakeme yapılan saldırıyı kınadığını ve kendisine geçmiş olsun dileklerini iletti.

Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca\'nın hakeme saldırısını kınadı
12.12.2023 - 11:10,
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MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, FIFA kokartlı hakem Halil Umut Meler'e yaptığı fiziksel saldırıya Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin'den de kınama mesajı geldi..

Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın, Çaykur Rizespor maçının ardından müsabakanın hakemi Halil Umut Meler'e yaptığı fiziksel saldırıyı Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin de kınadı. Şahin, "Üzgünüm, çok üzgünüm. Çocuklar, ekran başında maçları izleyip, futbolcu olma hayalleri kuruyor. Anneler, babalar, gece-gündüz demeden çabalıyor, çocuklarının hayallerine ortak oluyor. Teknik ekipler, oyuncular, kulüp çalışanları gecelerini gündüzlerine katıyor. Taraftarlar belki de biriktirdikleri kaynaklarla tribünleri dolduruyor, deplasmanlara geliyor. Herkes gönül verdiği renkler başarılı olsun istiyor. Hepimiz Türk futbolu daha da kalkınsın, dünyada tüm rakipleriyle kıyasıya mücadele etsin diye çabalıyoruz. Burası dünyanın en güzel ülkesi. Bu ülkenin insanları dünyanın en misafirperver insanları. Hepimiz bu ülkede, bu toprakların "hak ettiği" gibi yaşamak zorundayız. Hakemimiz Halil Umut Meler'e yapılan saldırıyı kalbimin en derininden kınıyor, kendisine geçmiş olsun diyorum. Bu olayda bir futbol adamı olarak sonuna kadar kendisinin yanında olduğumun bilinmesini isterim" cümlelerine yer verdi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Antalyaspor Teknik Direktörü Nuri Şahin, MKE Ankaragücü Başkanı Faruk Koca'nın hakeme saldırısını kınadı - Son Dakika
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