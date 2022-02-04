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Antalyaspor'un yeni transferi Luiz Adriano ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika

Antalyaspor'un yeni transferi Luiz Adriano ilk antrenmanına çıktı

04.02.2022 20:25
Antalyaspor'un yeni transferi Luiz Adriano ilk antrenmanına çıktı

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Fraport TAV Antalyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında 6 Şubat Pazar günü Beşiktaş ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, kırmızı-beyazlı futbolcular, Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'ndeki antrenmanda futbol sorumlusu Nuri Şahin yönetiminde sahada çalıştı.

Akdeniz ekibi, idmanda taktiksel çalışmalar gerçekleştirdi.

Antalyaspor'un yeni transferi 35 yaşındaki Brezilyalı forvet Luiz Adriano da takımla ilk antrenmanına çıktı.

Antalyaspor, Beşiktaş maçının hazırlıklarını yarın tamamlayacak.

Antalyaspor'un yeni transferi Luiz Adriano ilk antrenmanına çıktı
Antalyaspor'un yeni transferi Luiz Adriano ilk antrenmanına çıktı

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Spor Toto Süper Lig, Luiz Adriano, Antalyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Antalyaspor'un yeni transferi Luiz Adriano ilk antrenmanına çıktı - Son Dakika Spor


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