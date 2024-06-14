Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü - Son Dakika
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Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü

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Trabzonspor, yeni sezonun çalışmaları kapsamında eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını duyurdu. Bordo-mavililer, Nwakaeme ile 1+1 yıllık sözleşme imzalamayı planlıyor.

14.06.2024 20:40
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Süper Lig'i bu sezon 3. sırada bitirerek Avrupa vizesi alan Trabzonspor yeni sezonun ilk transferini açıkladı. Bordo mavililer, yaptığı açıklamada eski oyuncusu Anthony Nwakaeme'yi kadrosuna kattığını duyurdu.

"BİZE HER YER TRABZON"

Nwakaeme, "Merhaba Nwakaeme burada. Bu fırsatla birlikte Başkan Ertuğrul Doğan'a, Nevzat Kaya Bey'e ve şampiyon hoca Abdullah Avcı'ya bana ulaşmaları ve gelecek sezon Trabzonspor için tasarladıkları büyük planını benimle paylaştıkları için çok teşekkür etmek istiyorum. Ayrıca büyük büyük teşekkürlerimi de benim "Aile" olarak nitelendirdiğim Trabzonspor taraftarına göndermek istiyorum. Çünkü hep benimle oldunuz, benden hiç vazgeçmediniz. Sosyal medyadaki bütün mesajlarınızı görüyorum ve her birinize desteğiniz için tek tek teşekkür ediyorum. Nwakaeme geliyor. Bize her yer Trabzon" dedi. Trabzonspor'un, 35 yaşındaki Nijeryalı yıldız ile 1+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Anthony Nwakaeme Trabzonspor\'a geri döndü
Alper Kızıltepe
Alper Kızıltepe
Sondakika.com - Spor

Trabzonspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Anthony Nwakaeme Trabzonspor'a geri döndü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (11)

  • ferhat eser: Beşiktaş hamsinin kimyasını bozdu yakında 55 60 arası eski topcularıda geri getirir bunlar 19 22 Yanıtla
    Alaaddin Gülmez: Siz kimsiniz ki bizim kimyamızı bozabilesiniz. Siz kendinizi fasülye gibi nimetten mi sanıyorsunuz. 11 7 ferhat eser: Alaaddin yaprağım sizi kümeye düşürüp samsunsporu alacağız süper lige bu lig size fazla artık 4 8 Depechs Modes: alaaadin nasıldı kupa acı var acı varmj 6 5 Galatasaray Spor kulübü: Ferhat Trabzon sizden daha büyük bir takım ligi ortalarda bitirmedi sizin gibi 7 3 ferhat eser: gese büyük kulüp değildir 5 3 ferhat eser: yaprak yemekten beyni sulanmış küçük hamsinin :)) 4 4 Fatih Sozen: Alaaddin'in kuyruğu çok acımış.. 3 4 Tiago Suarez: Çok konuşma bebe ferhat 0 1
  • anek dote: nwakaemeyi göndermek hataydı ama geri getirmek daha büyük bir hata olabilir 7 1 Yanıtla
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