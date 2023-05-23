Arabistan'ı reddetti, Türkiye yolcusu! Galatasaray'da Angel Di Maria trafiği - Son Dakika
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Arabistan'ı reddetti, Türkiye yolcusu! Galatasaray'da Angel Di Maria trafiği

23.05.2023 14:45

Galatasaray, sezon sonunda Juventus ile sözleşmesi bitecek olan Angel Di Maria'yı renklerine bağlamak için en ciddi aday konumunda. Arjantinli yıldızın, Suudi Arabistan gelen teklifleri de Avrupa'da oynamak için reddetmesi, sarı-kırmızılı formayı giyme ihtimalini bir hayli kuvvetlendirdi.

Juventus ile yolları ayırmaya hazırlanan Angel Di Maria için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın en ciddi takibi durumunda.

DI MARIA, JUVENTUS'A VEDA EDİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Juventus'un Angel Di Maria ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Arjantinli yıldızın sezon sonunda İtalyan devine veda ederek, boşa çıkacak.

Suudi Arabistan'ı reddetti, koptu geliyor! Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası

GALATASARAY GÜÇLÜ ADAYLARDAN

Dünyaca ünlü futbolcunun en ciddi talibi ise Galatasaray. Angel Di Maria'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da oynamak için reddetmesi sonrası sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddiaları güçlendi.

Suudi Arabistan'ı reddetti, koptu geliyor! Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası

ARJANTİNLİ YILDIZIN KARNESİ

Angel Di Maria bu sezon Juventus formasıyla 37 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.

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Suudi Arabistan'ı reddetti, koptu geliyor! Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası Suudi Arabistan'ı reddetti, koptu geliyor! Galatasaray'dan Angel Di Maria bombası

Suudi Arabistan, Angel Di Maria, Galatasaray, Juventus, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arabistan'ı reddetti, Türkiye yolcusu! Galatasaray'da Angel Di Maria trafiği - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arabistan'ı reddetti, Türkiye yolcusu! Galatasaray'da Angel Di Maria trafiği - Son Dakika
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