Arabistan'ı reddetti, Türkiye yolcusu! Galatasaray'da Angel Di Maria trafiği

Juventus ile yolları ayırmaya hazırlanan Angel Di Maria için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın en ciddi takibi durumunda.

DI MARIA, JUVENTUS'A VEDA EDİYOR

İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Juventus'un Angel Di Maria ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Arjantinli yıldızın sezon sonunda İtalyan devine veda ederek, boşa çıkacak.

GALATASARAY GÜÇLÜ ADAYLARDAN

Dünyaca ünlü futbolcunun en ciddi talibi ise Galatasaray. Angel Di Maria'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da oynamak için reddetmesi sonrası sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddiaları güçlendi.

ARJANTİNLİ YILDIZIN KARNESİ

Angel Di Maria bu sezon Juventus formasıyla 37 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.