Juventus ile yolları ayırmaya hazırlanan Angel Di Maria için Galatasaray devrede. Sarı-kırmızılılar, Arjantinli yıldızın en ciddi takibi durumunda.
İtalyan gazeteci Fabrizio Romano'nun haberine göre, Juventus'un Angel Di Maria ile yaptığı yeni sözleşme görüşmeleri olumsuz sonuçlandı. Arjantinli yıldızın sezon sonunda İtalyan devine veda ederek, boşa çıkacak.
Dünyaca ünlü futbolcunun en ciddi talibi ise Galatasaray. Angel Di Maria'nın Suudi Arabistan'dan gelen teklifleri Avrupa'da oynamak için reddetmesi sonrası sarı-kırmızılı formayı giyeceği iddiaları güçlendi.
Angel Di Maria bu sezon Juventus formasıyla 37 maça çıktı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 8 gol ve 7 asistlik performans sergiledi.
Son Dakika › Spor › Arabistan'ı reddetti, Türkiye yolcusu! Galatasaray'da Angel Di Maria trafiği - Son Dakika