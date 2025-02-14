Aras Kargo'dan Ligde Kalma Mücadelesi

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Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde İzmir'i temsil eden Aras Kargo, son maçlarda yakaladığı çıkışı sürdürerek ligde kalıcı olmayı hedefliyor.

Bu sezon mücadele ettiği Sultanlar Ligi'ne iyi bir başlayamayan ve üst üste yaşadığı mağlubiyetlerle alt sıralara gerileyen Aras Kargo, devre arasında yaptığı takviyelerle yükselişe geçti.

Ligde oynadığı 20 maçın 5'ini kazanan İzmir temsilcisi, bu galibiyetlerin 3'ünü son 4 maçta aldı. Aras Kargo, bu sonuçlarla puanını 17'ye çıkarıp 11. sıraya yerleşti.

Aras Kargo, ligde 16 Şubat Pazar günü lider Fenerbahçe Medicana ile yapacağı maçtan da galibiyetle ayrılarak çıkışını devam ettirmek istiyor.

"Moralimiz yüksek"

Aras Kargo Başantrenörü Mustafa Suphi Doğancı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ligin çok zor olduğunu söyledi.

Sultanlar Ligi'nde ilk sezonlarının kolay geçmediğini belirten Doğancı, şunları kaydetti:

"Devre arası aldığımız aksiyonların, yaptığımız ani kararların çok olumlu etki ettiğini düşünüyorum. Bunun da yansımalarını görüyoruz. Son 4 maçta 3 galibiyet aldık. Moralimiz yüksek. Fenerbahçe maçı elbette çok zor. Belki de şu an dünyanın en komple takımı. Bu salon dolacak ve İzmir'de onları ağırlayacağız. İlk maçı İstanbul'da gayet güzel oynamıştık. Burada da en iyi mücadelemizi ortaya koyup böyle bir takımla oynamanın keyfini çıkaracağız. Hedefimizde 2-3 maç daha var. O maçlara kendimizi hem mental hem fiziksel olarak hazırlamamız lazım."

Mustafa Suphi Doğancı, lige tutunmak istediklerini kaydederek, "En az 2 maç kazanmamız lazım. Bir maç da yetebilir ama 2 maç daha kazanırsak kendimizi alt sıralardan, o gruptan tamamen uzaklaştırmış oluyoruz. Bizim şansımız, sıralamada etrafımızda olan takımların hemen hemen hepsiyle maçımız var. Bu bize bir fırsat. Kendi problemimizi kendimiz çözeceğiz." diye konuştu.

"Ligde kalmak öncelikli hedefimiz"

Kaptan Gizem Mısra Aşçı da özellikle son 2 haftadır oynadıkları oyundan çok memnun olduklarını söyledi.

Gizem Mısra Aşçı, sezon genelinde işlerin kendileri için çok iyi gitmediğini dile getirerek, "Biraz şanssızlık da diyebilirim ama son 2 haftada bence çok güzel toparladık. Şimdi önümüzde bir Fenerbahçe maçı var. Kapalı gişe oynayacağız. Seyircilerimizle birlikte keyifli bir maç olmasını diliyoruz." dedi.

Sezona play-off hedefiyle başladıklarını aktaran Gizem Mısra Aşçı, "Şu anda biraz ligin alt tarafının da kızışmasıyla ligde kalmak öncelikli hedefimiz. Zamanın, maçların ne getireceği belli olmaz. Bizim hala bir isteğimiz ve umudumuz var. Önümüzdeki bütün maçları kazanırsak inşallah play-off'ta yer alabiliriz." diye konuştu.

Takıma ligin devre arasında katılan Hazal Selin Uygur ise iyi bir çıkış yakaladıklarını vurgulayarak, ligde kalma yolunda doğru adımlar attıklarını, Fenerbahçe maçında da kendilerini test edeceklerini dile getirdi.