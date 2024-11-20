Arda Güler, A Milli Takım'da Real Madrid'i geçti - Son Dakika
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Spor

Arda Güler, A Milli Takım'da Real Madrid'i geçti

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Real Madrid forması giyen milli futbolcumuz Arda Güler'le ilgili çarpıcı bir detay ortaya çıktı. Güler, Real Madrid'de bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamadı. Ancak milli takım formasıyla daha çok süre aldı.

20.11.2024 17:31
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İspanyol devi Real Madrid'de bu sezon düzenli olarak forma şansı bulamayan Arda Güler'le ilgili çok çarpıcı bir istatistik ortaya çıktı.

Arda, Real Madrid'e transfer olduğu günden bu güne dek daha çok A Milli Takım fomasıyla süre aldı. Milli futbolcu, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devinden daha fazla süre şansı buldu.

REAL MADRİD'DE DAHA AZ FORMA GİYDİ

Söz konusu süreçten bu yana Real Madrid'de 747 dakika oynayan genç yıldız, milli takımda ise 1319 dakika sahada kaldı. İspanyol basınında da süre almadığı her maçta gündem olan milli futbolcu, Real Madrid'e transfer olduğu Temmuz 2023'ten bu yana A Milli Takım'da İspanyol devinden daha fazla süre şansı buldu.

Arda Güler, A Milli Takım\'da Real Madrid\'i geçti

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Son Dakika Spor Arda Güler, A Milli Takım'da Real Madrid'i geçti - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • Yakup Becerikli:
    ne yaptı, hiçbir şey istanbul basınının şişirmesi 13 4 Yanıtla
  • Ferhata Geçer:
    Ancelottiyi işinden etti ya, Kendini kovmasınlar diye montella sürekli oynatıyor Lamine Yamal'dan 100 kat daha yetenekli, daha hızlı, daha sağlam vücutlu, daha oyunu hızlandıran, daha oyun zekasına sahip daha da daha daha olan galaksi starımızı değil mi at gözlüğü ile bakan kanarya beyinli dostlar...!!??? 11 1 Yanıtla
  • Osman Koca:
    kendisini tv harici görme şansım olmadı ancak anlaşıldı üzere çokda kalıplı ve yere sağlam basan biri diil.yani fizik gücü sağlam değil.buda her anlamda sahaya yansıyor.örneğin dk 60 larda kesiliyor.veya savunmaya yetişemiyor.en büyük sorunu bu.realin de ilk 11 e almama nedeni bu.ondan istedikleri kısa zamanda elindeki enerjiyi en güzel şekilde kullaması..yeteniğinne lafım allah vergisi.ama işte bu yetmior. 0 1 Yanıtla
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