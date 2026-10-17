Arda Güler, Bolu Mengen'de hafızlık kursu öğrencilerine imzalı formasını gönderdi - Son Dakika
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Arda Güler, Bolu Mengen'de hafızlık kursu öğrencilerine imzalı formasını gönderdi

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Arda Güler, Bolu Mengen\'de hafızlık kursu öğrencilerine imzalı formasını gönderdi
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Real Madrid'de top koşturan milli futbolcu Arda Güler, Bolu'nun Mengen ilçesindeki hafızlık kursu öğrencilerine imzalı formasını ulaştırdı. Formayı alan öğrenciler sevinçle Güler'e teşekkür edip başarılar diledi.

İspanyol devi Real Madrid'de forma giyen Bolulu milli futbolcu Arda Güler, memleketi Mengen'de hafızlık eğitimi alan çocukları unutmayarak imzalı formasını hediye etti. Genç yıldızın anlamlı jesti çocuklara büyük mutluluk yaşattı.

Bolu'nun gururu olan ve dünya futbolunda adından söz ettiren Arda Güler, memleketi Bolu'nun Mengen ilçesindeki çocuklara moral veren bir sürprize imza attı. Mengen İlçe Müftülüğü Hafızlık Kur'an Kursu'nda eğitim gören öğrencilere imzalı formasını gönderen başarılı futbolcu, miniklerin yüzünü güldürdü.

Güler'in gönderdiği imzalı formayı teslim alan öğrenciler, büyük sevinç ve heyecan yaşadı. Milli futbolcunun bu jesti hafızlık eğitimi alan minikler için unutulmaz bir hatıra olurken, öğrenciler de Arda Güler'e teşekkür ederek kariyerinde başarı temennisinde bulundu.

Kaynak: İHA
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