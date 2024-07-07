Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti - Son Dakika
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Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti

Arda Güler\'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti

A Milli Takımızın çeyrek finalde Hollanda'ya 2-1 yenilere EURO 2024'e veda ettiği maçta yaptığı asistle tarihe geçen Arda Güler, maçın bitiş düdüğünün ardından alkışlanacak bir harekete imza attı. Hollandalı futbolcuları tebrik eden Arda, üzüntüden yere yığılan takım arkadaşlarını ise yanlarına giderek tek tek teselli etti.

07.07.2024 00:41
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A Milli Takımımız, 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası çeyrek finalinde Hollanda ile kozlarını paylaştı. Ay-yıldızlılar, Berlin Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 2-1 mağlup ayrılarak turnuvaya veda etti. Milli futbolcular maçın bitiş düdüğünün ardından adeta yıkılırken, genç yıldızımız Arda Güler de takım arkadaşlarını tek tek teselli etti.

HAKAN ÇALHANOĞLU GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Hollanda'ya çeyrek finalde elenen Türkiye'de milli futbolcular, müsabakanın bitiş düdüğünün ardından büyük üzüntü yaşayarak kendisini yere bıraktı. Öte yandan takım kaptanı Hakan Çalhanoğlu da duygu patlaması yaşayarak gözyaşlarına boğuldu. Hakan'ın bu anları saniye saniye kameralara yansıdı.

Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti

ARDA GÜLER, TEK TEK TESELLİ ETTİ

Takımımızın tek golünü atan Samet Akaydin'in golünde asisti yapan Arda Güler, Hollnda'ya elendiğimiz maçın ardından alkışlanacak bir harekete imza attı. Hollandalı futbolcuları tebrik eden Arda, büyük üzüntü yaşayan milli futbolcularımızın da yanlarına giderek tek tek teselli etti.

Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti

TARİHE GEÇMİŞTİ

A Milli Takımımızın Hollanda karşısında Samet Akaydin ile bulduğu golde asisti yapan isim olan genç yıldızımız Arda Güler, turnuvadaki ikinci asistini yaparak Avrupa Şampiyonaları tarihinde sadece 1'den fazla asist yapan 4 genç futbolcudan biri oldu.

A Milli Futbol Takımı, Hakan Çalhanoğlu, Arda Güler, Hollanda, Futbol, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler'den alkışlanacak hareket! Yaptığı şeyle yine gönülleri fethetti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Servet Gemici: Çok iyiydi, tebrikler ? 20 2 Yanıtla
  • Yusuf YENILMEZ: Bir FB'li olarak söylüyorum. Milli takımın başına gelecek en uygun kişi Sergen YALÇIN'dır. 10 3 Yanıtla
  • YoH null: futbolun kuralı net belidir gole ac mantığı ile oynanır gol at kapan mantığı oyun kazandırmaz biyerden sonra biter 7 1 Yanıtla
  • Guner Çavuşoğlu: Bize bu çoşkuyu yaşattığınız için sonsuz TEŞEKÜRLER Bizim Çocuklar, ayrıca Arda Güler de Türkiye’mizin GÖZ bebeği MaşaAllah Allah nazarlardan korusun 6 0 Yanıtla

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