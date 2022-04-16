Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı - Son Dakika
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Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı

16.04.2022 23:08

Göztepe'yi 2-0 mağlup eden Fenerbahçe'de 17 yaşındaki Arda Güler, penaltıdan takımının 2. golünü attı. Genç futbolcu böylece, Kadıköy'de taraftarı önünde ilk kez gol sevinci yaşadı.

Fenerbahçe, Göztepe'yi de devirerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler, Kayserispor maçından sonra bu mücadelede de golünü attı.

Genç yıldız yine sihrini yaptı! Arda Güler ilki yaşadı, maç topunu evine götürdü
Görüntü: Beinsports

ARDA GÜLER, KADIKÖY'DE İLK KEZ GOL ATTI

Sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki yıldızı, 83. dakikada penaltıdan takımının 2. golünü kaydetti. Genç futbolcu, Kadıköy'de taraftarı önünde ilk kez ağları sarsarken, maç topunu günün anısı olarak aldı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 14 maçta 3 gol-3 asistlik performans sergiledi.

Genç yıldız yine sihrini yaptı! Arda Güler ilki yaşadı, maç topunu evine götürdü
Görüntü: Beinsports
Genç yıldız yine sihrini yaptı! Arda Güler ilki yaşadı, maç topunu evine götürdü
Görüntü: Beinsports
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Son Dakika Spor Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı - Son Dakika
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