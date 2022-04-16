Arda Güler'den bir ilk! Kadıköy'de taraftarı önünde gol sevinci yaşadı - Son Dakika

Fenerbahçe, Göztepe'yi de devirerek yenilmezlik serisini 9 maça çıkardı. Sarı-lacivertlilerde Arda Güler, Kayserispor maçından sonra bu mücadelede de golünü attı.

Görüntü: Beinsports

ARDA GÜLER, KADIKÖY'DE İLK KEZ GOL ATTI

Sarı-lacivertlilerin 17 yaşındaki yıldızı, 83. dakikada penaltıdan takımının 2. golünü kaydetti. Genç futbolcu, Kadıköy'de taraftarı önünde ilk kez ağları sarsarken, maç topunu günün anısı olarak aldı. Arda Güler, Fenerbahçe formasıyla bu sezon çıktığı 14 maçta 3 gol-3 asistlik performans sergiledi.

Görüntü: Beinsports