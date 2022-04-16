Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım - Son Dakika
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Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım

16.04.2022 23:38

Göztepe'yi 2-0 yenen Fenerbahçe'de Arda Güler performansıyla beğeni topladı. Arda Güler'in kullandığı penaltının iç yüzünü anlatan Fenerbahçe Teknik Direktörü İsmail Kartal, "Ona sorumluluk da verdim. Miguel Crespo ile haber yolladım, penaltıyı atmasını söyledim. Bizi mahcup etmedi. Kendisini de tebrik ederim." dedi.

Süper Lig'in 33. haftasında Fenerbahçe, sahasında Göztepe'yi 2-0 mağlup etti. Sarı-lacivertlilerde teknik direktör İsmail Kartal karşılaşmanın ardından mücadeleyi değerlendirdi.

İsmail Kartal'ın açıklamaları şöyle:

"KAZANMA ALIŞKANLIĞI YAKALADIK"

"Galatasaray maçından sonra takımda rehavet olabileceğini düşündük. Hafta başından beri takımı uyardım; 'Aman dikkat' dedim ve Göztepe'nin güçlü takım olduğunu anlattım. Oyuna golle başladık, ilk yarının sonlarına doğru rakip, oyunu ele geçirdi. Bu gerçeklerle yüzleşmemiz lazım. Kazanma alışkanlığı yakaladık ve 60-65'e kadar bekledim. Dimitris Pelkas'ın sakatlanması bizi yavaşlattı. Bu maçta 3'ü, 4'ü atabilirdik. Kazandığımız için mutluyum. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. Bölüm bölüm iyi, bölüm bölüm vasat oynadık.

"BEN BÖYLE BİRİYİM"

Rol yapmam, yalan konuşmam. Ben böyle biriyim. Takımla yeri geldiğinde arkadaşım, yeri geldiğinde babayım. Biraz zamana ihtiyacım vardı, oyuncularımızla birbirimizden iyi elektrik aldık. Oyundan keyif aldılar, inandılar. Taraftar da bize destek verdi, bu günlere geldik.

İsmail Kartal, Arda Güler'in attığı penaltının iç yüzünü anlattı! Crespo da işin içinde

"HEDEFİMİZ EN İYİ YERDE BİTİRMEK"

Hedefimiz maç maç düşünmek. Bunu ilk geldiğimde de söyledim. Fenerbahçe'ye layık bir yerde sezonu bitirmek. Hedefimiz en iyi yerde bitirmek. Bu neresi olur? Bilemeyiz, futbol bu.

"CRESPO İLE ARDA'YA HABER YOLLADIM"

Arda Güler, bizim oyuncumuz. Ona sorumluluk da verdim. Miguel Crespo ile haber yolladım, penaltıyı atmasını söyledim. Bizi mahcup etmedi. Kendisini de tebrik ederim. Oynaya oynaya gelişecek ve bir gün, bir bakmışsınız ilk 11'de. Önünde çok yol var."

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Son Dakika Spor Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler'in attığı penaltının detaylarını İsmail Kartal paylaştı: Miguel Crespo ile haber yolladım - Son Dakika
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