Arda Güler, Real Madrid'de ilk maçlarını dünya devleriyle oynayacak! Önce Milan, sonra Barcelona - Son Dakika
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Arda Güler, Real Madrid'de ilk maçlarını dünya devleriyle oynayacak! Önce Milan, sonra Barcelona

08.07.2023 10:38

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bedelle transfer olan Arda Güler, imza töreninin ardından resmen Real Madrid'e katıldı. Sezon öncesi kampı için ABD'ye gidecek olan 18 yaşındaki futbolcu, Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus'a karşı oynayacakları maçlarda forma giyecek.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bedelle transfer olan Arda Güler, kendisi için düzenlenen imza töreninin ardından resmen eflatun-beyazlı ekibe katıldı. Sezon öncesi kampı için Real Madrid ile ABD'ye gidecek olan 18 yaşındaki futbolcu burada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus'a karşı boy gösterecek.

23 TEMMUZ'DA START VERECEKLER

Real Madrid'in ABD kampı 23 Temmuz'da başlayacak ve 2 Ağustos'ta sona erecek. Kamp sürecinde eflatun-beyazlıların oynayacağı karşılaşmaların yayıncı kuruluşu henüz belli değil. Ancak mücadeleler Real Madrid TV ve Real Madrid'in YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Real Madrid'in ABD'de maç programı şöyle:

  • 23 Temmuz/ AC Milan
  • 26 Temmuz/ Manchester United
  • 29 Temmuz/ Barcelona
  • 2 Ağustos/ Juventus
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçlar belli oldu! Hepsi dünya devi
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçlar belli oldu! Hepsi dünya devi
Arda Güler'in Real Madrid formasıyla çıkacağı ilk maçlar belli oldu! Hepsi dünya devi
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Arda Güler sosyal medya hesabından Real Madrid taraftarlarına teşekkür etti Arda Güler sosyal medya hesabından Real Madrid taraftarlarına teşekkür etti

Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid'de ilk maçlarını dünya devleriyle oynayacak! Önce Milan, sonra Barcelona - Son Dakika


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SON DAKİKA: Arda Güler, Real Madrid'de ilk maçlarını dünya devleriyle oynayacak! Önce Milan, sonra Barcelona - Son Dakika
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