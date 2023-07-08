Arda Güler, Real Madrid'de ilk maçlarını dünya devleriyle oynayacak! Önce Milan, sonra Barcelona

Fenerbahçe'den Real Madrid'e rekor bedelle transfer olan Arda Güler, kendisi için düzenlenen imza töreninin ardından resmen eflatun-beyazlı ekibe katıldı. Sezon öncesi kampı için Real Madrid ile ABD'ye gidecek olan 18 yaşındaki futbolcu burada Milan, Manchester United, Barcelona ve Juventus'a karşı boy gösterecek.

23 TEMMUZ'DA START VERECEKLER

Real Madrid'in ABD kampı 23 Temmuz'da başlayacak ve 2 Ağustos'ta sona erecek. Kamp sürecinde eflatun-beyazlıların oynayacağı karşılaşmaların yayıncı kuruluşu henüz belli değil. Ancak mücadeleler Real Madrid TV ve Real Madrid'in YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Real Madrid'in ABD'de maç programı şöyle: