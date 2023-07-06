Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bugün saat 15.00'te Madrid'e uçacak. Genç yıldız, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve cuma saat 13.00'te düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak.

FLORENTINO PEREZ DE BASIN TOPLANTISINA KATILACAK

Real Madrid'in Arda Güler için düzenleyeceği imza törenine eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez de katılacak. Tüm dünyanın takip edeceği basın toplantısında genç yıldız, Real Madrid formasını ilk kez giyecek.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇECEK

Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eflatun-beyazlılar ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak. Toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Real Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye 18 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek. Dünya devi, Arda Güler'le ise 6 yıllık sözleşme imzalayacak.