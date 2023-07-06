Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor - Son Dakika
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Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor

Arda Güler, Real Madrid'e transfer oluyor

06.07.2023 13:42

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, Madrid'e uçacak ve sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak. Florentino Perez'in de katılacağı basın toplantısında genç yıldız, Real Madrid formasını ilk kez giyecek. Real Madrid, transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek ve toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Ayrıca Fenerbahçe'ye sonraki satışından yüzde 20 pay verilecek ve Arda Güler ile 6 yıllık sözleşme imzalanacak.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler, bugün saat 15.00'te Madrid'e uçacak. Genç yıldız, sağlık kontrollerinin ardından resmi sözleşmeye imza atacak ve cuma saat 13.00'te düzenlenecek basın toplantısıyla tanıtılacak.

FLORENTINO PEREZ DE BASIN TOPLANTISINA KATILACAK

Real Madrid'in Arda Güler için düzenleyeceği imza törenine eflatun-beyazlıların başkanı Florentino Perez de katılacak. Tüm dünyanın takip edeceği basın toplantısında genç yıldız, Real Madrid formasını ilk kez giyecek.

ARDA GÜLER TARİHE GEÇECEK

Real Madrid, Fenerbahçe'ye bu transfer için 20 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Eflatun-beyazlılar ayrıca oyuncu ve kulüp bonuslarıyla birlikte sarı-lacivertlilere 10 milyon euroluk bir ödeme daha yapacak. Toplamda 30 milyon euroyu bulan satışla Arda Güler, Türk futbol tarihinin en pahalı futbolcusu olacak. Real Madrid ayrıca Fenerbahçe'ye 18 yaşındaki futbolcunun sonraki satışından da yüzde 20 pay verecek. Dünya devi, Arda Güler'le ise 6 yıllık sözleşme imzalayacak.

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