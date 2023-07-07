Arda Güler, Real Madrid'e transferi için basın toplantısı düzenlendi - Son Dakika
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Arda Güler, Real Madrid'e transferi için basın toplantısı düzenlendi

07.07.2023 14:45

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için düzenlenen basın toplantısında heyecanlanan Güler, çağrılmamasına rağmen başkan Florentino Perez'in yanına kürsüye gitti. Perez'in dur işaretini görmeyen Güler, konuşmanın geri kalanında yanında durdu. Sosyal medyada büyük ilgi gören bu anlar sonrası herkes, Güler'in dünyanın en iyi kulübüne transfer olduğu için heyecanlanmasının normal olduğunu belirtti.

Fenerbahçe'den Real Madrid'e transfer olan Arda Güler için basın toplantısı düzenlendi. Bu toplantıda heyecanlanan Arda Güler, çağrılmamasına rağmen kürsüye başkan Florentino Perez'in yanına gitti.

PEREZ'İN İŞARETİNİ GÖRMEDİ, KÜRSÜYE GİTTİ

Arda Güler, adının geçtiğini duyunca yerinden kalktı ve hazırlandı. Bu sırada Real Madrid Başkanı Florentino Perez eliyle "Dur" işareti yaptı. Ancak genç yıldız, heyecandan bu işareti görmedi ve Perez'in konuşmasının geri kalanında yanında durdu.

HERKES HEYECANINI NORMAL KARŞILADI

Sosyal medyada büyük ilgi gören anlar sonrası herkes Arda Güler'in dünyanın en iyi kulübüne gttiği için heyecanlanmakta haklı olduğunu belirtti.

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Real Madrid, Arda Güler, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Arda Güler, Real Madrid'e transferi için basın toplantısı düzenlendi - Son Dakika


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