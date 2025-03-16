Arda Turan: Avrupa'ya Gitmek Doğru Mu? - Son Dakika
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Arda Turan: Avrupa'ya Gitmek Doğru Mu?

Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Avrupa'ya gitmenin doğru olup olmadığını sorguladı.

16.03.2025 20:37
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- Arda Turan: "Bizim için Avrupa'ya gitmek doğru mu bilmiyorum"

İZMİR - Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, Göztepe maçının ardından yaptığı açıklamada, "Bizim için Avrupa'ya gitmek doğru mu değil mi bilmiyorum ama bunun için çalışıyoruz" dedi.

Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Eyüspor, konuk olduğu Göztepe ile 1-1 berabere kaldı. Eyüpspor Teknik Direktörü Arda Turan, karşılaşma sonrasında düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Turan, "Öncelikle buraya gelirken gördüklerinden bahsedeyim. Gerçekten Göztepe'den buraya geçerken o kadar güzel ki insanın futbola dair umutları artıyor. Bugün maça başladığımızda seyircinin hali, stadın hali o yüzden misafirperverlik için teşekkür ediyorum. 2 senedir çok iyi bir rekabet içindeyiz birbirimize zorluklar çıkartıyoruz ama Fair-Play'den iki taraf da ayrılmıyor. O yüzden Göztepe bu konuda Trabzonspor gibi birçok takıma örnek. Bundan asla vazgeçmesinler, biz de bu örneği bütün ülkeye yayalım" diye konuştu.

"Göztepe ön alan baskısı yapıyor"

Göztepe'nin ön alan baskısı yapan bir takım olduğunu söyleyen Turan, "Şiddetli baskı yapıyor. Biz de oyunu çeşitlendirerek her zamanki pas başlangıcımızı farklı yöne iterek onları zor durumda düşürmeye çalıştık. Zaman zaman pas yaptık, zaman zaman bekleri derine gönderdik. Kenarlarda tek oyuncular olduğu için zaman zaman da savunmanın arkasına doğru uzun toplar attık. Bunda da başarılı olduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıya gelince de Ruben ve Umut Meraş'dan daha cesaretli oynamasını istemiştim. Oradan bir pozisyon bulduk. Bunu da gole çevirdik. Erken bir penaltı golüyle geriye düştük ama Göztepe, sahipsiz topta, ikili mücadelede iyi bir takım. Taçları, kornerleri çok etkili kullanan bir takım. O yüzden bu maç taktikten daha çok temas futbolda birebir dediğimiz futbolun temeline inen bir maçtı. Oyuncularım bugün buna hazırdı. Sonrasında 10 kişi kaldık. Kısa rotasyonla muhteşem mücadele ediyorlar. Onlar için söyleyebileceğim tek şey, onlarla gurur duyuyorum. Muhteşem iş yapıyorlar. Ligde kalma gibi bir hayalimiz vardı, süreklilik sağlamak için. Şimdi de başka bir hale doğru gidiyoruz. Bunu sağlayan oyuncularım. O yüzden onlarla gurur duyuyorum ve onlara çok teşekkür ediyorum. Umarım böyle devam ederler" ifadelerini kullandı.

"Avrupa'ya en hazır olmayan biziz"

Avrupa hattıyla ilgili de konuşan Arda Turan, "Bu saydığınız takımlar arasında Avrupa'ya açıkçası en hazır olmayan biziz. O yüzden bizim için Avrupa'ya gitmek doğru mu, değil mi bilmiyorum ama bunun için çalışıyoruz. Çünkü çok kıymetli bir başkanımız var, çok kıymetli bir asbaşkanımız var. Biz bazı şeyleri sindirerek yapmak istiyoruz. Bir organizasyon oluşturmaya çalışıyoruz. Tabii Göztepe'nin organizasyonu, Trabzonspor camiası, Başakşehir'in konumu, bütçesi, yönetim şekli. İnşallah biz de bu seviyelere geliriz. Hayalimiz onlarla beraber bu seviyelerde uzun süre kalmak. Rakiplerimize çok saygı duyuyoruz. Ama biz de oyunumuzda, mücadelemizde, enerjimizde buraya renk kattığımızı düşünüyoruz. Bir gerçek var ki onlar seyirci, atmosfer olarak bizden öndeler. Bütçe olarak da muhtemelen öndeler. Ama bahanelerin arkasına sığınmıyoruz. Oyunu güzelleştirmeye çalışıyoruz ve böyle de devam edeceğiz. Böyle her an için mücadele edeceğiz. Bazen böyle mücadeleler de zevkli olur, acı çekerek de kazanmak fena olmuyor" diyerek sözlerini noktaladı.

Kaynak: İHA

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